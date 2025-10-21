Noroña pedirá licencia para viajar a Palestina con gastos pagados por Emiratos Árabes, dice

El Senador por Morena Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitaría licencia temporal al cargo para viajar a Palestina y que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos pagaría sus gastos, por “solidaridad”.

“Yo decidí, podría haber no pedido la licencia y tener las inasistencias, pero es lo correcto [...] es un viaje que yo había retrasado en su momento”, señaló, quien detalló que la licencia la pidió a partir jueves 23 de octubre.

Asimismo, durante una conferencia de prensa, Fernández Noroña explicó que su vuelo salía el 22 de octubre, con destino a Palestina, y que regresaría a México, el 2 de noviembre.

“Casi me fui de boca cuando me preguntaron sobre el tema, de si yo donaría el mes, dije no, no tengo condiciones, y ya iba a decir lo que no debía decir, que iba a pedir una licencia”, indicó.

“Podría no haber pedido licencia y simplemente tener las inasistencias, primero es lo correcto, y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo”; señaló Fernández Noroña, quien hizo énfasis en que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos sería quien pagaría el boleto de avión, “por la solidaridad que yo he tenido con Palestina”.

El lunes 20 de octubre anunció que solicitaría licencia al cargo de legislador federal y que los detalles los daría a conocer al día siguiente.

Durante una transmisión en vivo, que realizó en su canal de la plataforma YouTube, hizo el anuncio ante sus seguidores, pero se negó a compartir detalles respecto a los motivos de su licencia, así como el tiempo en que se separaría de sus funciones como legislador.

“Es para un asunto necesario, es temporal, es para una tarea muy importante, mañana les doy detalles”, dijo.

El 9 de octubre de 2025, después de que Fernández Noroña dijera que ella avalaba viajes en avión privado si eran necesarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum Prado señaló que la gente evaluaría a cada quien.