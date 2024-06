Gerardo Fernández Noroña se reunió este jueves con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, en su casa de transición.

Tras dicho encuentro, el Senador electo dijo a periodistas que Sheinbaum le planteó algo que “va a valorar”, aunque también confirmó que se quedaría en el Senado.

“¿Qué le planteó la doctora?”, le preguntó un reportero. “Si no lo voy a aceptar, ¿para qué lo digo?, y si lo acepto también, ¿para qué lo digo?, lo voy a pensar [...], ya dije, ya dije que yo me voy a quedar en el Senado. Yo soy un parlamentario”, respondió.

”Como dice el compañero Presidente [Andrés Manuel López Obrador], lo público cada vez más público y no debe sorprender que dentro del movimiento, pues discutamos cosas como esta que se ha estado discutiendo y que seguro se seguirá discutiendo”, puntualizó, quien también aseguró que tenía una relación de mucho “tiempo, cariño y coincidencias” con Sheinbaum Pardo.

“¿Se queda satisfecho con la conversación que tuvo con la doctora?”, lo cuestionó un periodista. “Me quedo muy contento porque estamos compartiendo los asuntos de fondo y estamos compartiendo el fortalecimiento del movimiento, la democratización”, enfatizó.

“Ella al principio me comentó que la interpretación es correcta, yo tengo otra opinión sobre el tema de los acuerdos para las oposiciones internas pero insisto, me parece que eso no es lo sustantivo, sí me planteó algo que voy a valorar”, agregó.

”Me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta; es un privilegio y una responsabilidad, yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente”, abundó.

Horas antes, había calificado de inconcebible e incongruente que el Presidente López Obrador lo hubiera excluido como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado por no militar en dicho partido político.

El legislador reclamó el incumplimiento del acuerdo firmado en el Consejo Nacional de Morena, en septiembre de 2023, según el cual a quien no ganara la “coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, les corresponderían espacios, en el gabinete presidencial, así como en la coordinación de las cámaras de Diputados y Senadores.

”Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del País se promueva el sectarismo, lo considero un error. Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento se desdecía de su responsabilidad y de su palabra”, afirmó Fernández Noroña, durante una conferencia de prensa.

”Es inconcebible que el compañero Presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran sólo para los compañeros de Morena. ¿No se da cuenta o no quiere ver que con ello descalifica los partidos aliados y a su militancia y que pone por encima del pueblo de México y de nuestro movimiento a la militancia de Morena? Es un despropósito y una incongruencia monumental”, enfatizó.

Asimismo, argumentó que ahora se sentía como López Obrador en 2006, cuando supuestamente le cometieron fraude en la elección presidencial, con la agravante de que ahora eran sus propios compañeros quienes actuaban contra él.

Desde la sede del INE, le recordó al Mandatario nacional que se autonombró garante de la unidad del movimiento, y ahora estaba faltando a su palabra.

Insistió en que por quedar en tercer lugar en la elección interna de Morena, a él le correspondía ser el coordinador de senadores de dicho partido, pero que su exigencia estaba más allá de pelear por un cargo, debido a que, según él, lo que demandaba era que se cumpliera el documento que todas las “corcholatas” firmaron.

Además, Fernández Noroña cuestionó cómo un movimiento que se decía del pueblo, se pretendiera dividir en militancias de primera y de segunda. Aunado a lo anterior, le indicó a los líderes de Morena que él no militaba en el PT.

Además, preguntó a sus compañeros, ¿qué hubiera sucedido si ganaba la candidatura presidencial?, de si se la hubieran negado por ser legislador del PT. Ante ello, exigió que tanto López Obrador como los militantes de Morena, le dijeran en qué parte del documento se determinaba que el acuerdo sólo era para ellos.

Sin embargo, Fernández Noroña acotó en que no sería factor de ruptura en el movimiento, pero ahora, éste debería agregar a sus principios, el no simular y el no claudicar, ya que no era la primera vez, según dijo, que se le cerraban los caminos por “pura mezquindad”, recordando que lo que él tenía, supuestamente se lo había dado el pueblo, no las cúpulas de los partidos.

”Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser Senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena”, expuso.

”Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial”, expresó.

“Quiero cerrar poniendo un ejemplo que, a la vez, es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho del Presidente de la República. Está por terminar el mandato del Presidente y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, la compañera Claudia Sheinbaum me convoca a que nos reunamos. A la una de la tarde ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeras y compañeros del movimiento”, aseveró.

“Yo dije que si me mandaban a repartir periódico Regeneración, lo haría, y si me mandaban adelantito del rancho del compañero López Obrador [‘La Chingada’], que por ahí ando, iría. Y nada de eso impediría que luchara por el movimiento”, expuso Fernández Noroña.

El 26 de junio de 2024, Sheinbaum Pardo subrayó que las personas que coordinarían los grupos legislativos de Morena en ambas cámaras del Congreso de la Unión, fue un acuerdo de dicho partido, además de que enfatizó que Fernández Noroña participó por el PT, por lo que estas reglas sólo eran aplicables para militantes.

“Vamos a conversar en la semana, es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Él entró a la encuesta propuesto por el PT, entonces las reglas que están plateadas ahí están planteadas para quienes pertenecemos a Morena, él no es militante de Morena, ni ha participado en los congresos”, dijo la virtual Presidenta electa.

No obstante, durante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde su casa de transición, Sheinbuam Pardo destacó que Fernández Noroña era “un compañero valioso”.

“Tan es así que es Senador por Morena, tan consideramos importante, es muy valioso que no esté en la lista del PT, porque en el PT entraron tres senadores incluso se esperaba por el PT que si entraban dos era mucho”, finalizó.