‘Nos dieron mucha alegría’: Sheinbaum felicita a México pese a la derrota ante Inglaterra en el Mundial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes luego de que la Selección Mexicana cayera ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial, al señalar que los futbolistas nacionales dieron “mucha alegría a todas y todos los mexicanos”.

“Aparte de felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien. Nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, dijo en conferencia matutina.

La Selección Mexicana no pudo el domingo conseguir el empate ante el equipo inglés, que se quedó sin un jugador desde el minuto 54, y perdió 3-2 en el Estadio CDMX, por lo que quedó eliminada del Mundial 2026.

La Mandataria siguió el encuentro de México contra Inglaterra desde Ciudad Nezahualcóyotl, en compañía de la Gobernadora Delfina Gómez. Previo al partido de octavos de final del Mundial, hizo un llamado a los mexicanos a “disfrutar con responsabilidad”.

Miles de aficionados abarrotaron ayer el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, el Zócalo capitalino y el Centro Histórico de la Ciudad de México para la transmisión del encuentro.

El partido de la selección nacional no solo cierra la participación de México en la competencia, sino que también representa el último encuentro que se jugará en el País como parte del Mundial 2026.



No descarta reunión con la Selección

Cuestionada sobre una posible reunión con la escuadra mexicana, la Presidenta de México dijo que revisará “si en algún momento” se puede comunicar con la Federación Mexicana de Futbol para acordar un encuentro.

“Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la Selección. La verdad, yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”.

“Además, cada vez más demandantes los mundiales, porque la demanda de la condición física y la técnica, pues, cada vez es mayor, y ayer también jugaron muy bien. Además, el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad, que fue algo muy especial”.

Sheinbaum reconoció también el papel de México como País anfitrión del Mundial 2026, el cual, dijo, es “reconocido por todo el mundo”.

“Tenemos que sentirnos muy orgullosos (...) de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos”, agregó.