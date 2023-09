El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo que importa a su Gobierno son las personas, en relación al paro de 60 trenes de carga cuya operación fue detenida por la empresa Ferromex, filial del Grupo México.

“Es una decisión que tomó Ferromex. Lo que nos importa no son los trenes, nos importan los migrantes [...] Los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes, eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días no sacaron ningún boletín y ahora no sé qué. Son tiempos nuevos, se dicen cosas que antes se callaban”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el Mandatario aseguró que su Gobierno trabaja de forma constante en el tema migratorio, además que se protege a las personas migrantes.

“Hay que proteger a los migrantes, pero me llamó mucho la atención del boletín del señor Germán Larrea [...] Estamos trabajando con el tema migratorio constantemente, estamos trabajando en eso [...] Están reiniciando también el traslado en los trenes, después del boletín se echaron a andar los trenes, ese fue el reporte que me dieron en la mañana, lo que me llama la atención es el boletín”, apuntó.