Abel Ortega lo cuenta ahora, después del incendio que dejó un saldo fatal, poco claro por parte de la autoridades del Instituto Nacional de Migración, que hasta la última información mencionó 38 personas migrantes muertas.

Lo cuenta con las palabras atropelladas por el llanto: “Estábamos pidiendo una moneda, llegó Migración, nos gritaban ‘chinga tu madre’, ‘ya valiste madre’, eran agentes de migración con policías, me dieron un papel expulsado del país, me llevaron engañado diciendo que me iban a dar un permiso de trabajo. Me quitan a mi hermano y me dicen que lo van a llevar a la Ciudad de México y cuando me despierto en la mañana me dicen que mi hermano está muerto, pero cómo muerto, si no estábamos haciendo nada”.

“En el calabozo donde llegué ayer había como 300 hombres y casi 100 mujeres con niños. A todas las personas nos agarraron de cruceros y de locales donde trabajan, los sacaron y nos llevaron a todos. Tengo 10 días en Juárez. Tenemos miedo de pararnos en un semáforo porque no sabemos que nos vaya a pasar, tenemos miedo pero si no salimos ¿cómo le damos de comer a nuestros hijos?, se cuestiona Abel.