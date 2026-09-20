$!‘Nos toca defender la patria’: Sheinbaum hace llamado desde la frontera en Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el sábado la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde la frontera con Estados Unidos hizo un llamado a la población a proteger la soberanía, al señalar que a la nación le ha costado múltiples sacrificios consolidarse como un territorio autónomo.
“Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano. Y eso siempre debemos llevarlo en la mente y en el corazón: México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”, aseveró la Jefa del Ejecutivo en su discurso.
En el marco de su recorrido como parte de las visitas a estados por el Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria detalló la operación de los programas sociales en la Chihuahua, donde se han otorgado apoyos económicos a 431 mil 19 personas mayores de 65 años mediante la Pensión para Adultos Mayores y a 34 mil 946 individuos a través de la Pensión para Personas con Discapacidad.
Asimismo, indicó que 10 mil 823 personas participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 116 mil 544 estudiantes reciben la beca Benito Juárez de nivel medio superior y 42 mil 426 menores forman parte de la beca destinada a la comunidad Rarámuri.
En el sector agrario y alimentario, la cobertura comprende a 45 mil 677 beneficiarios de Producción para el Bienestar, 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos y 122 mil 220 abastecidos con Leche para el Bienestar.
Respecto a la infraestructura educativa y comunitaria, Sheinbaum Pardo especificó que el presupuesto federal llega a casi 2 mil planteles de educación básica y media superior mediante La Escuela es Nuestra, además de contemplar la integración de nuevos esquemas como la Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina para secundaria junto con su vertiente de útiles y uniformes para primaria, y el esquema de atención médica Salud Casa por Casa.
En su informe sobre el sector educativo y de salud dijo que abrirán dos preparatorias, seis Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil y una Universidad de Enfermería en la Sierra Tarahumara.
En materia de obras públicas la administración federal anunció el proceso de construcción de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el nuevo Libramiento Zaragoza-Guadalupe, la ejecución de 25 caminos artesanales, trabajos de conservación en la Red Federal de Carreteras y obras para la tecnificación de los Distritos de Riego.
Asimismo, el plan de desarrollo contempla la meta de 59 mil 260 Viviendas para el Bienestar y la reestructuración financiera para reducir y condonar créditos impagables que benefician a 267 mil familias en la región.