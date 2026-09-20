$!‘Nos toca defender la patria’: Sheinbaum hace llamado desde la frontera en Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum visitó el sábado la Plaza de la Mexicanidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde la frontera con Estados Unidos hizo un llamado a la población a proteger la soberanía, al señalar que a la nación le ha costado múltiples sacrificios consolidarse como un territorio autónomo. “Siempre, y recuerden siempre, aquí que es ciudad fronteriza, por eso conté la historia, porque a México le ha costado mucho, muchas vidas, mucho sacrificio ser un país independiente y soberano. Y eso siempre debemos llevarlo en la mente y en el corazón: México es un país libre, independiente y soberano. Y nos toca a todas y todos defender a la patria”, aseveró la Jefa del Ejecutivo en su discurso.

En el marco de su recorrido como parte de las visitas a estados por el Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria detalló la operación de los programas sociales en la Chihuahua, donde se han otorgado apoyos económicos a 431 mil 19 personas mayores de 65 años mediante la Pensión para Adultos Mayores y a 34 mil 946 individuos a través de la Pensión para Personas con Discapacidad. Asimismo, indicó que 10 mil 823 personas participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 116 mil 544 estudiantes reciben la beca Benito Juárez de nivel medio superior y 42 mil 426 menores forman parte de la beca destinada a la comunidad Rarámuri. En el sector agrario y alimentario, la cobertura comprende a 45 mil 677 beneficiarios de Producción para el Bienestar, 48 mil 261 con Fertilizantes Gratuitos y 122 mil 220 abastecidos con Leche para el Bienestar.