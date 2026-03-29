Nos toca seguir reivindicando a las mujeres de hoy y a las de la historia de México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está reivindicando a las mujeres en México y a las heroínas en la historia, como Margarita Maza, Josefa Ortiz y Leona Vicario, durante un evento de entrega de certificados agrarios.

“Ahora que llegué como primera mujer presidenta, dije: ‘Hay que reconocer también a las mujeres en la historia‘. Porque la historia, sí tenemos grandes héroes, pero también tenemos grandes heroínas, extraordinarias”.

“Josefa Ortiz, que la conocíamos o la conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez, y ahora en el Grito de Independencia, dije Josefa Ortiz Téllez-Girón, porque, que nos perdonen nuestros maridos, pero las mujeres no somos de nadie”, señaló.

Sheinbaum insistió en que se deben reconocer las aportaciones de las mujeres en etapas como la Independencia y la Guerra de Reforma, y también a heroínas como Manuela Molina y Gertrudis Bocanegra.

La Presidenta homenajeó a Margarita Maza, esposa del ex presidente Benito Juárez, a quien consideró como la primera embajadora en la historia de México, debido a que “sufrió mucho y vivió con muchas penurias” durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa.

“No solamente fue esposa de Juárez, sufrió mucho, vivió con muchas penurias, porque a Juárez lo expulsaron a Estados Unidos, Santa Anna lo exilió, se fue a vivir a Nueva Orleans, allá estuvo con otros liberales y mientras Margarita Maza aquí cuidando a sus hijos, perseguida”, indicó.

“Después, cuando viene la invasión francesa, ella se va a Estados Unidos, a Nueva York, allá pierde a dos de sus hijos, muy doloroso, por pobreza, por enfermedad, y cuando le quiere ayudar el gobierno de Estados Unidos, ella dice: ‘No, la ayuda tiene que ir por la república, no necesito nada’”.