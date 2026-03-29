Nos toca seguir reivindicando a las mujeres de hoy y a las de la historia de México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno está reivindicando a las mujeres en México y a las heroínas en la historia, como Margarita Maza, Josefa Ortiz y Leona Vicario, durante un evento de entrega de certificados agrarios.
“Ahora que llegué como primera mujer presidenta, dije: ‘Hay que reconocer también a las mujeres en la historia‘. Porque la historia, sí tenemos grandes héroes, pero también tenemos grandes heroínas, extraordinarias”.
“Josefa Ortiz, que la conocíamos o la conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez, y ahora en el Grito de Independencia, dije Josefa Ortiz Téllez-Girón, porque, que nos perdonen nuestros maridos, pero las mujeres no somos de nadie”, señaló.
Sheinbaum insistió en que se deben reconocer las aportaciones de las mujeres en etapas como la Independencia y la Guerra de Reforma, y también a heroínas como Manuela Molina y Gertrudis Bocanegra.
La Presidenta homenajeó a Margarita Maza, esposa del ex presidente Benito Juárez, a quien consideró como la primera embajadora en la historia de México, debido a que “sufrió mucho y vivió con muchas penurias” durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa.
“No solamente fue esposa de Juárez, sufrió mucho, vivió con muchas penurias, porque a Juárez lo expulsaron a Estados Unidos, Santa Anna lo exilió, se fue a vivir a Nueva Orleans, allá estuvo con otros liberales y mientras Margarita Maza aquí cuidando a sus hijos, perseguida”, indicó.
“Después, cuando viene la invasión francesa, ella se va a Estados Unidos, a Nueva York, allá pierde a dos de sus hijos, muy doloroso, por pobreza, por enfermedad, y cuando le quiere ayudar el gobierno de Estados Unidos, ella dice: ‘No, la ayuda tiene que ir por la república, no necesito nada’”.
Claudia Sheinbaum resaltó durante la entrega de certificados agrarios a mujeres en la CDMX que en su gobierno serán otorgados 150 mil títulos, de los cuales se lleva un avance de 30 mil.
Neoliberalismo
La Presidenta de México criticó este domingo a los sexenios del llamado periodo neoliberal y a los expresidentes del PRI y del PAN, quienes fueron abucheados por los asistentes al evento.
Acusó al expresidente Vicente Fox de ser un “traidor a la democracia” por impulsar el desafuero del también exmandatario Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para quien pidió un aplauso de los presentes.
“Fueron seis sexenios, imagínense, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, traidor a la democracia porque le dijo al pueblo de México que iba a hacer un cambio, la gente le creyó y lo primero que hizo fue el desafuero de López Obrador y apoyó el fraude electoral de 2006″.
“Luego Calderón y luego Peña Nieto. Seis sexenios, imagínense, pero el pueblo de México y aquí en la Ciudad de México se conocía cómo había gobernado López Obrador y en 2018 el pueblo dijo: ‘Ya estuvo, ya basta’”.