Elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos notificó este miércoles a Lucía Meza Guzmán, ex candidata a la gubernatura por el PAN, PRI y PRD, que tenía abierta una carpeta de investigación de carácter penal en su contra.

Los agentes le dijeron a la ex candidata a la gubernatura que se presentaban por una orden de investigación, sin dar detalles, lo que fue calificado por el equipo de campaña de Meza Guzmán como una intimidación. “¡No estás sola, no estás sola!”, gritaron los simpatizantes de la ex candidata de la oposición.

“No me dejaré silenciar ni intimidar, defenderé hasta el último voto de las y los morelenses. Merecemos elecciones y resultados justos y transparentes, #Morelos no está para sus fraudes”, escribió Meza Guzmán, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

“¡Así la persecución en Morelos! Mientras @LucyMezaGzm se encontraba en conferencia de prensa llegó la Fiscalía Anticorrupción a notificar una supuesta denuncia. No permitiremos esta intimidación y hostigamiento. ¡No estás sola!”, acusó Alejandro Moreno, líder del PRI nacional.

Meza Guzmán convocó a una conferencia de prensa para hablar respecto a las supuestas anomalías ocurridas en la elección del 2 de junio de 2024.

“A nosotros nos asiste la razón y con actas en mano vamos a demostrar nuestro triunfo”, aseguró.

“Esperemos a los cómputos, ya lo dijimos, tenemos mil 347 actas que están alteradas y no lo digo yo, ahí están las actas”, abundó.

Acusó que le querían robar la elección y que había suficientes anomalías para anularla.

“Cincuenta y dos por ciento, mil 347 actas que están alteradas, más del 50 por ciento y esto no se había visto en mucho tiempo”, insistió la senadora con licencia.