Novio de Melanie la visitó en el hospital tras golpearla en Tamaulipas, revela su madre

María del Socorro Guzmán, madre de Melanie Barragán, joven de 20 años que fue golpeada por Christian de Jesús Rojas, quien fuera su novio, reveló que la visitó en el hospital tan solo horas después de haber cometido la agresión en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Esta persona sí se presentó ese mismo día en la mañana, entró a la fuerza al IMSS (...) Y lo que me dijo fue ‘solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla”, señaló en entrevista para la periodista Itzel Cruz Alanís en N+.

La madre de Melanie dijo que ante la presencia del agresor pidió a la jefa de enfermería que se lo llevaran del lugar por lo que fue retirado del hospital, y detalló que no fue detenido en ese momento porque aún no se había presentado una denuncia.

“El MP (Ministerio Público) fue para tomarnos la declaración hasta las 2 de la tarde de ese mismo día”, señaló.

Melanie, quien fue atacada a golpes por Christian de Jesús el pasado 31 de octubre en Ciudad Madero, Tamaulipas, ya fue dada de alta tras dos cirugías para no perder el ojo y será sometida a una tercera operación nariz.

“Estoy muy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando. La verdad ahorita yo pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya”, mencionó la estudiante universitaria en una llamada dada a conocer por Azteca Noticias.

A la fecha, el agresor de Melanie se encuentra prófugo y la Fiscalía de Tamaulipas ofreció una recompensa por información que lleve a su ubicación. A la vez, tras un cateo a su domicilio, no se ha logrado contactar a su familia.

Ante esta situación, la madre de Melanie exigió que se haga justicia e hizo un llamado a la familia de Christian para que dejen de encubrirlo.

“Melanie es una muchacha muy dedicada a su estudio, muy tranquila, tiene buenos valores, buenos principios. Lo que le hicieron a mi hija es como si me lo hubieran hecho a mi”, mencionó.