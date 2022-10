$!‘Nuestra búsqueda terminó’, Omar volverá sin vida a casa

“Dios nos ha dado la dicha de tenerlo otra vez para despedirlo en su natal San Salvador, Hidalgo, de donde salió a perseguir sueños”, se difundió a través de ‘TeBuscamos Omar, una página en Facebook’ activada por su familia para compartir noticias y avances de su búsqueda.

En el mensaje, la familia no da a conocer detalles sobre cuándo ni dónde fue localizado el hombre de 19 años que desapareció en noviembre del 2021; sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua informó en un comunicado, emitido la mañana de este viernes, que Reyes López fue localizado en el municipio de Práxedis G. Guerrero.

La localización del cuerpo fue realizada por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Ministerio Público de la Zona Norte, del destacamento en ese municipio que junto a Guadalupe y a la zona rural de Ciudad Juárez conforma la región conocida como El Valle, un territorio fronterizo que grupos del crimen organizado disputan por el control del tráfico de personas y de drogas.

En el comunicado no se informó cuándo se hizo el hallazgo; solo se indicó que tras su localización, el cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense en la zona norte donde fue sometido a los protocolos de identificación humana, y por medio de las pruebas de ADN cotejadas con familiares se determinó que corresponde a Reyes López.

La Fiscalía indicó que la familia del hombre fue notificada de manera oficial y se espera hacer la entrega del cuerpo el próximo lunes.

Omar salió de su pueblo el 28 de octubre del año pasado. Por testimonios de su familiares se sabe que decidió dejar su trabajo en el campo y migrar a Estados Unidos guiado por traficantes de personas. Buscaba llegar a Los Ángeles, donde viven algunos de sus parientes. Emprendió su viaje con uno de sus primos, con quien llegó a Ciudad Juárez.

En esta frontera ambos permanecieron en una especie de bodega hasta que vieron las condiciones necesarias para caminar y cruzar. Salieron la madrugada del 3 de noviembre. Durante su travesía, el viernes 5 de noviembre, una unidad de la Patrulla Fronteriza los detectó y se dirigió hacia ellos. Todos se dispersaron, Omar Reyes se perdió.

Durante cinco días hubo silencio, su familia no supo nada de él. El 10 de noviembre del 2021, cerca de las 10 de la mañana, se comunicó con su primo.

“Hermano, no me dejes aquí. Ayúdame. No me quiero quedar aquí. Ya quiero regresarme para México”, mensajeó Omar.

Alcanzó a enviarle sus coordinadas por WhatsApp, se encontraba en un punto remoto entre Coyame del Sotol y Ojinaga, se supo. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar Omar ya no se encontraba ahí.

Desde entonces su familia lo buscaba. La noche de este 6 de octubre informó que Omar fue hallado sin vida, “pronto estará con nosotros. Dios nos ha dado la dicha de tenerlo otra vez para despedirlo en su natal San Salvador, Hidalgo, de donde salió a perseguir sueños”.

“Hoy tenemos un gran vacío, pero también esa paz que todos merecemos. Gracias a tod@s por estar con nosotros. Nuestro Omar ya descansa en paz”.