Nueva Escuela Mexicana sigue; ‘es mentira que se borrará el obradorismo de los libros de texto’, responde SEP a Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública salió al paso de las declaraciones de Marx Arriaga, ex director de Materiales Educativos, y negó que los libros de texto gratuitos vayan a ser modificados para eliminar contenidos sobre la llamada “transformación y el obradorismo”.

La SEP aseguró que los contenidos del obradorismo se quedarán, pero los textos deben mejorar, luego de que el exfuncionario atribuyó su salida de la dependencia a haberse negado a alterar los materiales que, dijo, reflejan la identidad histórica y los principios de dicho proyecto.

Señaló que la esencia de la Nueva Escuela Mexicana continuará, pero admitió que se incorporarán ajustes como el peso de las mujeres en la historia, inclusión de pueblos originarios y materiales para infancias en movilidad.

“Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo. Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México. De esas luchas se viene, enorgullecen a todas y todos, y siempre deberán estar ahí para las nuevas generaciones”.

“La NEM sigue porque hay miles de docentes que cada mañana la hacen real, que la adaptan a su tierra, que la reinventan con sus estudiantes y sus comunidades. Lo que es del pueblo no se detiene”, señaló la SEP en un comunicado.



¿Qué cambios sí se contemplan?

La SEP reconoció que los libros están sujetos a procesos de actualización y mejora, pero subrayó que no habrá alguna modificación que “altere la esencia de la Nueva Escuela Mexicana”.

Entre los ajustes planteados se encuentran: incorporar más contenidos en lenguas indígenas; garantizar formatos en macrotipo y Braille; incluir a más mujeres en los libros de historia; ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; diseñar materiales para infancias en situación de movilidad; fortalecer aprendizajes en humanismo y vida saludable; y generar materiales específicos para docentes multigrado.

La dependencia indicó que estas solicitudes fueron hechas por la Subsecretaría de Educación Básica a la Dirección General de Materiales Educativos que encabezaba Marx Arriaga, pero que dicha dirección “se negó argumentando que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador”.



Reconocimiento a Arriaga, pero énfasis en el trabajo colectivo

En el mismo comunicado, la dependencia reconoció la participación de Marx Arriaga en la elaboración de los 107 Libros de Texto Gratuitos: “Se reconoce la participación de Marx Arriaga. Su trabajo al frente de la Dirección General de Materiales Educativos fue parte importante de la NEM y de los 107 Libros de Texto Gratuitos que hoy viven en las aulas”.

No obstante, enfatizó que se trató de un esfuerzo colectivo: “Esos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Fue un trabajo colectivo y así debe recordarse”.



La destitución y la controversia

El viernes 13 de febrero, la SEP dio a conocer la salida de Marx Arriaga, quien se integró en 2021 a la dependencia para el rediseño de los libros de texto gratuitos.

Tras difundirse un video en el que policías intentan sacarlo de un edificio de la SEP, Arriaga declaró que continuaría en funciones hasta ser notificado formalmente “conforme indica la ley, porque hay un contrato”, y calificó el día como “trágico para la Nueva Escuela Mexicana y sus libros de texto gratuitos”.

En conferencia de prensa, sostuvo que la Subsecretaría de Educación Básica, encabezada por Noemí Juárez Pérez, ordenó modificar los libros de preescolar y primaria.

“Pidieron primero cambiar los (libros) del maestro, luego los de primaria y terminaron con los de preescolar. Es decir, quieren que se cambien todos los libros”.

Arriaga señaló que las modificaciones solicitadas eran “basadas en una cuestión estética: ‘cambia porque no me gustan...’” y denunció que se utilizó “la normativa como cachiporra” para presionarlo.

La SEP, en tanto, aclaró que lo ocurrido no fue un desalojo, sino una diligencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control para notificarle que la plaza “tendrá un cambio de naturaleza” a partir del 15 de febrero, lo que permitirá la libre designación del nuevo titular desde el día 16.



’Fue una diferencia de puntos de vista’: Mario Delgado

Este sábado, tras participar en un evento encabezado por la presidenta en San Pablo del Monte, Tlaxcala, el titular de la SEP, Mario Delgado, ofreció su versión a medios.

Afirmó que el objetivo es fortalecer la Nueva Escuela Mexicana e incorporar mejoras: “No se pretende cambiar los libros de textos o de ninguna manera, pero sí actualizar, incorporar nuevos contenidos como los que yo estoy mencionando”.

Sobre la salida de Arriaga, explicó: “Fue una diferencia de puntos de vista. Él defendía que no se le puede cambiar una sola coma a los libros; nosotros consideramos que pueden mejorarse para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana”.

Delgado detalló que el 28 de enero conversó con Arriaga y le planteó participar en otras áreas, posibilidad que fue rechazada. Incluso, dijo, se le ofreció representar a México en un país latinoamericano, oferta que también declinó.

“Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio”.

El Secretario aseguró que no hubo cese ni desalojo, y que la notificación del viernes fue “muy mal instrumentada” por haber solicitado apoyo de personal de resguardo, hecho que calificó de “absolutamente innecesario y excesivo” y que será investigado.



“Esos libros de texto no van a cambiar”, dice Sheinbaum

Durante la gira en Tlaxcala por la ampliación del Bachillerato Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura sobre la polémica.

“Pues les voy a decir: esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de la transformación que estamos viviendo”.

No obstante, precisó que sí se incorporará mayor contenido sobre el papel de las mujeres en la historia.



Jornada de resistencia desde la SEP

Pese a su destitución, Marx Arriaga permanece en las oficinas de la dependencia y anunció una “jornada de resistencia con 24 horas de conversatorios”.

Tras una asamblea de más de cuatro horas con los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, informó que no se retirarán de las instalaciones y que transmitirán reflexiones “desde las cloacas de la SEP” sobre el Humanismo Mexicano, los libros de texto, la planificación por proyectos y el desarrollo del pensamiento crítico.

En redes sociales publicó una imagen de su nombramiento firmado por la entonces titular de Educación Pública, Delfina Gómez, junto al comunicado de su despido, y escribió: “¡En la misma mano caben: caricia y puño! Dos rostros de una institución, pero no de un proyecto...”.