Nueva jueza federal fue abogada de ‘El Mayito Gordo’ antes de la elección judicial

Yadira Edeza Morales fue abogada de Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, antes de convertirse en Jueza Quinta de Distrito en Mexicali, Baja California.

La litigante se postuló como candidata a Jueza de especialidad mixta en la elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 y resultó ser la más votada de todos los aspirantes a juzgadores federales de las distintas especialidades en el distrito judicial 1 de Baja California, con 62 mil 329 votos.

Según lo informó el diario Reforma este 3 de enero, Edeza Morales representó al hijo del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada García hasta hace unos meses, cuando renunció a su defensa. Los impartidores de justicia de elección popular asumieron sus cargos el 1 de septiembre de 2025.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México publicó un acuerdo el 8 de octubre en el que precisa que Edeza Morales renunció el 28 de mayo del mismo año, cuatro días antes de la elección, a la defensa de Zambada Imperial, en un procedimiento de ejecución de penas.

El tribunal agregó que, como consecuencia, también renunció a la representación legal en la apelación que se tramitaba en dicho órgano jurisdiccional, aunque no queda claro si en este recurso legal dejó la defensa en octubre, cuando ya era Jueza, o al mismo tiempo que en el procedimiento de ejecución.

“Agréguese el escrito firmado por Yadira Edeza Morales, defensora particular de Ismael Zambada Imperial, en el que señala que el 28 de mayo pasado, ante el Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, renunció a su cargo, por lo que también renuncia a la defensa en este toca penal”, dice el acuerdo publicado en octubre por el colegiado.

Según su currículum, Edeza Morales laboró de 2007 a 2011 como oficial administrativa, actuaria y secretaria en distintos juzgados y tribunales federales de Baja California.

Posteriormente fue abogada litigante del despacho jurídico Estrada Casian, y cuenta con una Maestría en Derecho Procesal Penal obtenida entre 2018 y 2020 en el Centro de Estudios de Posgrado, con titulación del 21 de septiembre de 2020.

Durante su campaña como candidata a jueza, Edeza Morales declaró: “Quiero ocupar el cargo de Jueza porque hoy en día veo poco compromiso en las personas que deberían aplicar la justicia”.

El lema formó parte de su propuesta de candidatura ante los electores que participaron en la jornada electoral extraordinaria para la renovación del Poder Judicial de la Federación

Ismael Zambada Imperial fue detenido el 12 de noviembre de 2014 en El Salado, Culiacán, cuando portaba una camioneta en la que llevaba cinco rifles de asalto, la mayoría AK-47 o “cuerno de chivo”.

Fue condenado en primera instancia a 13 años y 4 meses de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea agravada.

Un Tribunal Unitario posteriormente modificó la condena y la redujo a 10 años y 8 meses de cárcel. En marzo de 2019, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal disminuyó nuevamente la sentencia a ocho años de cárcel.

Desde el 30 de abril de 2021, Zambada Imperial se declaró culpable en Estados Unidos de importar y distribuir metanfetamina, cocaína y mariguana. El 24 de junio del mismo año fue condenado a nueve años de prisión.

Al mes siguiente quedó en libertad en San Diego, California, después de que un juez federal consideró que ya había cumplido la mayor parte de su condena, con el tiempo que estuvo detenido en México.