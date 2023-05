Sin acuerdo para designaciones

A casi 40 días de llegar al cargo, Guadalupe Taddei no ha podido conformar su equipo de trabajo, ya que no ha conseguido los ocho votos para que el Consejo General respalde su propuesta de colocar a Flavio Cienfuegos en la Secretaría Ejecutiva, el cargo operativo más importante del instituto.

La consejera presidenta ha insistido en designar a Cienfuegos, quien se considera su mano derecha, pero su nombramiento tiene que ser votado en una sesión de Consejo General por al menos ocho de los 11 miembros.

Aunque es un funcionario con amplia experiencia en el sistema electoral (trabajó en el Registro Federal de Electores de 2002 a 2015 y fue asesor de Taddei en el Instituto Electoral de Sonora en 2017), también ha sido señalado por su paso por la dirección de administración del IMSS, donde fue denunciado por presuntos malos manejos en 2019.

Para lograr el nombramiento de su secretario ejecutivo, Taddei ha encontrado resistencias, tanto por el perfil de Cienfuegos como por la petición de algunas consejeras de que la Secretaría Ejecutiva sea ocupada por una mujer.

Ante esta situación, Taddei ha puesto a negociación con sus colegas las seis Direcciones Ejecutivas y las 10 Unidades Técnicas que conforman la Junta General Ejecutiva del INE; nombramientos que también requieren ocho votos.

Hasta el momento, la nueva consejera presidenta sólo ha podido hacer tres nombramientos provisionales: Miguel Ángel Patiño, como secretario ejecutivo en funciones; Ignacio Ruelas, como encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, y María Elena Cornejo, como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica.

En los tres casos, se trata de nombramientos ocurridos tras las renuncias de tres ex colaboradores de Lorenzo Córdova en el INE: Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo hasta el 3 de abril; Ana Laura Martínez, ex directora de Administración, y Roberto Cardiel, ex director de Capacitación, quienes renunciaron la semana pasada a sus cargos.

Ante las infructuosas negociaciones de la consejera presidenta, el INE mantiene encargados de despacho en prácticamente todas las áreas estratégicas: las direcciones del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación y de Administración. Así como en las Unidades Técnicas de Igualdad de Género, de Transparencia, de lo Contencioso Electoral, y de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales; las coordinaciones de Comunicación Social y de Asuntos Internacionales; la Dirección Jurídica y la Dirección del Secretariado.

Sólo dos direcciones se mantienen con los titulares que estaban antes del relevo de Lorenzo Córdova: Fiscalización, con Jacqueline Vargas, y Servicios de Informática, con Jorge Torres.