$!Nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán pago del 18 al 21 de noviembre

MÉXICO._ El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informó que del 18 al 21 de noviembre, las mexicanas de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar y recibieron su tarjeta en octubre, se les otorgará su primer pago de este apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

En la conferencia matutina que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el depósito se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido bajo el siguiente calendario:

● Martes 18 de noviembre - A, B, C, D

● Miércoles 19 de noviembre - E, F, G, H, I, J, K

● Jueves 20 de noviembre - L, M, N, Ñ, O, P, Q

● Viernes 21 de noviembre - R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Además, la fecha de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.