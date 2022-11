$!Nueve entidades se guardaron el dinero para localizar personas. Familias sí gastan

“Cabe señalar que de conformidad con el Reporte Semestral de fecha 21 de junio de 2021 emitido por la CNBP, se informó que Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas son las entidades con mayor cantidad de personas desaparecidas con una cifra total de 16,447 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 5 de ellas (Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México) se encuentran entre las que no ejercieron recursos de entre el 30.3 por ciento y el 100 por ciento del subsidio ministrado en el 2021 por la CNBP”, destacó la auditoria en su informe.

La Auditoría Superior de la Federación explicó que las entidades tampoco proporcionaron información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron los recursos ministrados, por lo que éstos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Para integrantes de colectivos de búsqueda, el subejercicio muestra que las autoridades y las comisiones de búsqueda no tienen un compromiso real y tampoco una planeación para la búsqueda de personas y que siguen dejando el trabajo a los familiares de las y los desaparecidos.

“Sí nos afecta muchísimo que ese dinero que ya está destinado para la búsqueda de personas y que, por falta de un estudio previo, no se destine directamente a las áreas de mayor gasto y que al final tenga que ser regresado, cuando por otro lado las familias a veces no tenemos para movernos y seguir con las búsquedas, porque nosotros destinamos de nuestro propio recurso, de nuestro propio sueldo, la quincena para seguirnos moviendo en hacer búsquedas”, señaló Martha Leticia García Cruz.

La buscadora de Jalisco destacó que por otro lado uno de los principales problemas que tienen las madres y familiares de personas desaparecidas es que para poder acceder a recursos para las búsquedas o apoyos a los familiares hay mucha burocracia, en donde, a veces tardan meses para reintegrar parte de los gastos que ellos mismos tienen que contemplar.

Por su parte, Bibiana Mendoza consideró que además también deja en claro que las autoridades tampoco apuestan tiempo ni dinero al tema de prevención para evitar desapariciones en el país.

“Tristemente vemos cómo se gasta, en Guanajuato, millones de pesos en cosas publicitarias, porque vemos todas las avenidas principales y las carreteras llenas de espectaculares de ‘Guanajuato, grandeza de México’, pero no lo mismo en el tema de la visibilidad para la problemática de violencia y desaparición que estamos viviendo en el estado de Guanajuato. No vemos a una Comisión de Búsqueda que se interese en las juventudes, que les diga qué hacer en caso de que alguien desaparezca, no vemos que se le haga la suficiente publicidad para que se anuncie que hay una Comisión de Búsqueda que no necesitas pertenecer a algún colectivo. Entonces todas las autoridades le quedan a deber a los desaparecidos”, dijo.