Nuevo análisis de llamadas suma 17 implicados en Ayotzinapa

El Gobierno de México identificó a 17 personas que no habían sido consideradas en las indagatorias previas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tras un reanálisis de las comunicaciones telefónicas registradas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La revisión también llevó a las autoridades federales a reforzar la línea de investigación relacionada con funerarias, hornos crematorios y el manejo de cuerpos.

El Fiscal especial Mauricio Pazarán informó que el examen de las comunicaciones permitió detectar patrones que no habían sido explorados con anterioridad y reconstruir los vínculos entre los involucrados durante las horas centrales de los hechos.

“Esto permitió identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, ubicando a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas durante las horas críticas de la llamada noche de Iguala. Esto es muy importante”, declaró Pazarán.

El nuevo procesamiento de los registros telefónicos de 2014 y 2015 posibilitó reconstruir contactos entre policías, servidores públicos, particulares y presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

Las diligencias de búsqueda realizadas en instalaciones vinculadas con funerarias contaron con la participación de representantes de las madres y los padres de los 43 estudiantes.

Horas antes de la presentación del informe, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la investigación por la desaparición de los normalistas no está cerrada y confirmó que se expondrían nuevos elementos obtenidos mediante metodologías que no habían sido empleadas en las indagatorias previas.

“Las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos, nuevas metodologías de investigación que no habían sido utilizadas de las propias carpetas de investigación y de los teléfonos que se utilizaron en ese momento esa noche y posteriormente a dónde han llevado esas investigaciones. Eso es lo que se va a presentar el día de hoy”, explicó Sheinbaum Pardo.

Sostuvo que la presentación permitiría conocer los hallazgos y las rutas derivadas de ellos, sin que eso implicara una conclusión del expediente.

“Por supuesto, no está cerrada la investigación, sino cuáles son los nuevos elementos y a dónde están llevando esos elementos”, puntualizó.

Cuestionada respecto a la inconformidad de los familiares por la convocatoria al informe, Sheinbaum Pardo aseguró que no se divulgaría información desconocida para ellos.

“No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos. Lo único que se va a informar es lo que ellos ya conocen”, señaló.

La Presidenta indicó que solicitaría a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, acudir a la conferencia matutina del 29 de septiembre para responder preguntas adicionales respecto al contenido del informe.

La presentación de los nuevos elementos se produjo dos días después del 12 aniversario de los hechos de Iguala, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron atacados y 43 de ellos desaparecidos.

El caso permanece como el episodio de desaparición forzada de mayor repercusión política en México durante la última década.

Las autoridades federales mantendrán abiertas las diligencias derivadas del reanálisis telefónico, con la investigación de las 17 personas recién identificadas y la profundización de la línea vinculada a funerarias y hornos crematorios en la región norte de Guerrero.