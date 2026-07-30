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Contaminación

Nuevo derrame de hidrocarburo afecta cuatro playas de Salina Cruz, Oaxaca

Ambientalistas de la zona han documentado desde 2022, al menos 66 derrames en el corredor de Salina Cruz
Animal Político |
30/07/2026 08:55
30/07/2026 08:55

El Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, confirmó un nuevo derrame de hidrocarburo que afectó las playas de Salinas del Marqués, Punta Conejo, Playa Brasil y Playa Azul.

En un comunicado, informó que se instaló el comité de coordinación local del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, en el cual participa la Secretaría de Marina, para definir y efectuar las labores de contención y limpieza en las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que el gobierno municipal precisó que este miércoles, a partir de las 14:00 horas, comenzaron los trabajos de limpieza en las playas afectadas.

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Previamente, el derrame había sido denunciado por pescadores y personas dedicadas a la producción de sal.


Contabilizan al menos 66 derrames en el corredor de Salina Cruz

El derrame de hidrocarburos más reciente ocurrió del 9 al 21 de junio, cuando se registraron cinco, por fugas en ductos que conectan la refinería Antonio Dovalí Jaime con la terminal marítima de Pemex.

La fuga de combustóleo escurrió en calles y arroyos que cruzan gran parte de Salina Cruz.

Ambientalistas de la zona han documentado desde 2022, al menos 66 derrames en el corredor de Salina Cruz.

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