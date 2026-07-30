$!Nuevo derrame de hidrocarburo afecta cuatro playas de Salina Cruz, Oaxaca

El Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, confirmó un nuevo derrame de hidrocarburo que afectó las playas de Salinas del Marqués, Punta Conejo, Playa Brasil y Playa Azul.

En un comunicado, informó que se instaló el comité de coordinación local del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas, en el cual participa la Secretaría de Marina, para definir y efectuar las labores de contención y limpieza en las zonas afectadas.

Asimismo, indicó que el gobierno municipal precisó que este miércoles, a partir de las 14:00 horas, comenzaron los trabajos de limpieza en las playas afectadas.