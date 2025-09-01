Nuevo modelo educativo abrió 37 mil lugares en bachillerato: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la implementación de un nuevo modelo educativo en nivel medio superior, con la apertura de más de 37 mil lugares, y, según ella, la meta es llegar a los 120 mil durante el sexenio.

Además, mencionó el impulso a las Universidades del Bienestar y la consolidación de la Universidad Rosario Castellanos.

Al recordar que en el periodo neoliberal se limitaba el acceso a la educación Media Superior, la Mandataria señaló la creación del Sistema de Bachillerato Nacional, para que de esta forma todos los estudiantes tengan una opción para estudiar, sin que un examen determine su futuro.

“Nos hemos propuesto fortalecer la educación pública. Este año creamos el Bachillerato Nacional, que integra y armoniza todos los sistemas de educación media superior, cerca de 32 sistemas de educación media superior forman parte del Bachillerato Nacional, lo cual los vincula con la educación básica y también con las instituciones públicas de nivel superior”, dijo.

En el nivel básico, recordó el incremento de 10 por ciento al salario docente y la ampliación de una semana adicional de vacaciones.

Adelantó que este año se llevará a cabo una consulta nacional sobre la carrera magisterial para decidir en conjunto con dicho gremio.