Nuevos aranceles de México no generará inflación, afirman

La aplicación de aranceles a importaciones provenientes de países de Asia no provocará incrementos en los precios de alimentos ni de otros productos en México, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que el objetivo central de la medida es fortalecer el desarrollo industrial y proteger el empleo en México.

Durante su exposición, señaló que las medidas forman parte del Plan México, estrategia orientada al impulso del desarrollo económico del País.

Indicó que los aranceles mantienen las tarifas anteriores para una parte considerable de los productos intermedios, con el fin de evitar repercusiones inflacionarias.

“No va a haber inflación ni en alimentos derivada de estas medidas, ni en muchísimos productos, incluso muchos productos intermedios se les dejó el arancel que tenían previamente”, declaró.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la política busca generar empleos a través de la inversión pública y privada, además de incentivar la sustitución de importaciones en sectores clave.

Explicó que México importa y exporta un valor similar en dólares y que el propósito del plan es reducir las importaciones y aumentar las exportaciones.

En la misma conferencia, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, advirtió que sin la aplicación de aranceles a productos asiáticos México podría perder alrededor de 350 mil empleos en los sectores del acero, vestido, calzado e industria automotriz.

“¿Cuál es el propósito del paquete arancelario? Cuidar 350 mil empleos de México. Ese es el objetivo final”, señaló.

Ebrard detalló que, en los últimos dos años, las importaciones de acero crecieron 12.4 por ciento; las de vestido, incluyendo plataformas digitales, 20.8 por ciento; y las de calzado, 22.3 por ciento.

Agregó que, de continuar esa tendencia, para finales de 2026 la pérdida de empleos en dichas industrias alcanzaría los 350 mil puestos.

Resaltó que la industria automotriz representa un tercio de la manufactura nacional, por lo que calificó como esencial adoptar medidas preventivas que garanticen la estabilidad productiva del país y eviten afectaciones al empleo.