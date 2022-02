Número de casillas para Revocación será cercano al de la consulta: Consejero Saldaña

El Consejero Electoral lamentó que el Gobierno federal no les haya dado un ampliación presupuestal ya que, refirió, el INE atendió la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la que se le pidió al órgano electoral hacer un esfuerzo por liberar recursos, pero no ocurrió así con la Secretaría de Hacienda, dependencia a la que se le pidió responder de manera fundada y motivada si podía o no dar más recursos.

“Lejos de ponerse en la lógica de la sentencia, (la Secretaría de Hacienda) se puso a cuestionar lo que dice la ley. Nosotros ya preveíamos, de alguna u otra forma, este escenario de tal modo que el próximo viernes vamos a estar emitiendo la convocatoria del proceso de Revocación de Mandato”, precisó Ruiz Saldaña.

Cuestionado sobre el número de casillas que tienen contempladas instalar para este proceso y si serán más o menos que las 57 mil casillas con las que se contó en la Consulta Popular del año pasado, el Consejero Electoral dijo: “No será posible instalar 161 mil casillas (como las de un proceso electoral federal), lo dijimos desde hace muchas semanas porque al INE se le recortaron cuatro mil 913 millones del presupuesto solicitado, si hubiera sido un recorte como el que se ha tenido en los últimos años de alrededor de 800 millones de pesos era todavía posible absorber, pero no hay ninguna institución del Estado mexicano, creo yo, a la cual se le recorten uno de cada 4 pesos y aún así se le pida que haga lo mismo”.

Ruiz Saldaña insistió en que “no hay manera material” de que se instalen más casillas y dijo que aunque sí habrá el número de papeletas para que todos los que estén inscritos en la Lista Nominal puedan votar, “pero se tendrán que poner a disposición estas papeletas en un número menor de casillas”.

“Estamos proyectando, precisamente, algún número cercano, muy cercano, al de la consulta popular”, abundó.

En relación a la propuesta de recorte presupuestal que le hizo llegar hace unas semanas el Gobierno federal, el Consejero Ruiz Saldaña dijo que “son consideraciones que no parten de premisas ciertas”, ya que no son “recursos de los que el INE pueda disponer” porque “se estaría violando la Ley si se destinan pocos recursos que hay para estos fines”.

No obstante, el Consejero electoral descartó que el recorte que ha alegado el INE vaya a afectar la difusión del ejercicio de Revocación de Mandato y la cual recaerá totalmente en manos del órgano electoral una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibiera a los partidos políticos participar en actividades de difusión de esta consulta.

“Vamos a hacer uso de todos los medios a la disposición del Instituto Nacional Electoral, esto significa, tanto los tiempos de radio y televisión con los que contamos, como una contratación de espacios públicos, es decir en vías de comunicación, en la calle, y también incluso inserciones en medios impresos, en lo largo y ancho del país”, explicó.