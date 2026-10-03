‘Nunca más una represión del Estado a un movimiento social’: Sheinbaum, a 58 años de Tlatelolco

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes 2 de octubre que el Estado mexicano reconoce al entonces presidente y comandante de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, como el principal responsable de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968.

Durante su conferencia matutina, con este tema como punto de arranque, Sheinbaum expresó su solidaridad con quienes vivieron esos hechos y con sus familiares, y afirmó: “Y nunca más, nunca más una represión del Estado a un movimiento social”.

Reconocimiento oficial e histórico

Sheinbaum recordó que hace dos años, al inicio de su gobierno, se leyó un comunicado que posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se reconoce como principal responsable de la represión a quien entonces era presidente de la República y comandante de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz.

La Presidenta señaló que ese reconocimiento también está relacionado con declaraciones que el propio Díaz Ordaz realizó en distintos momentos después de haber sido presidente.

Al iniciar su mensaje, Sheinbaum recordó la fecha y señaló: “Hoy es 2 de octubre. ‘2 de octubre no se olvida’. Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: la represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlatelolco”.

La mandataria también manifestó su solidaridad con quienes vivieron aquellos acontecimientos y con sus familiares.

Convocan a marcha hacia el Zócalo

En el marco de la conmemoración, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a una marcha en la Ciudad de México que partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo capitalino.

La concentración de personas se prevé desde horas antes en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que algunas de las principales vialidades de la zona Centro tendrán restricciones a la circulación conforme avance el contingente.

La marcha comenzará en la Plaza de las Tres Culturas y continuará por avenida Ricardo Flores Magón. Posteriormente, los participantes tomarán el Eje Central Lázaro Cárdenas para avanzar hacia el primer cuadro de la Ciudad de México.

El recorrido seguirá por avenida 5 de Mayo hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde concluirá la movilización. La ruta prevista contempla la Plaza de las Tres Culturas, avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida 5 de Mayo y el Zócalo.

Marcha de estudiantes de la UAEM en Morelos

En Morelos, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizarán este viernes una marcha. La movilización partirá de la Glorieta de Tlaltenango y tendrá como destino el Centro de Cuernavaca.

La convocatoria está prevista para las 13:00 horas, desde donde los estudiantes avanzarán hacia el primer cuadro de la ciudad. La marcha fue convocada para exigir justicia por Cristian, Gael y Miguel Ángel, así como la aparición con vida de Dorian y Viridiana y de todos los estudiantes que hacen falta.

Durante el recorrido, los estudiantes pasarán por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y posteriormente continuarán hasta la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, donde está previsto que concluya la movilización.