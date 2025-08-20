‘Nunca pondré en riesgo la soberanía’: Sheinbaum insiste en que no habrá operativo especial de la DEA en la frontera

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno mantiene los límites que impuso el ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador a las agencias estadounidenses e insistió en que no habrá un operativo especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la frontera.

Estas declaraciones se dan luego de que la DEA anunció un operativo llamado Proyecto Portero para combatir las redes de “guardianes” de los cárteles del narcotráfico que operan en la frontera con México, el cual fue negado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló ayer que no existe ningún acuerdo al respecto.

“Era un esquema en donde se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos, nosotros no permitirnos eso. Desde el periodo del Presidente López Obrador se puso un límite”.

“Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales, estatales o municipales pero son un asunto de México, de nuestras instituciones, se puede colaborar en el sentido de información”, dijo la Mandataria.

Sheinbaum Pardo recordó que la detención del General Salvador Cienfuegos fue realizada por la DEA durante el Gobierno de López Obrador, aunque, remarcó que esta fue llevada a cabo sin pruebas, y “tan fue así que regresaron al general”.

“Se fue teniendo información hasta que finalmente se supo que no había pruebas. ¿Quién hizo esa detención? La DEA, a partir de ahí el Presidente López Obrador pone más límites a las agencias en México, esos límites continúan“, señaló.

La Mandataria federal aseguró en conferencia matutina que “nunca va a poner en riesgo la soberanía” de México con operativos del gobierno de Estados Unidos, pues remarcó que existe colaboración con el vecino del norte, “pero nunca va a haber subordinación”.

“No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso, ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención”, dijo la Presidenta.

“No hay acuerdo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que exista un acuerdo con Estados Unidos para implementar una estrategia de combate a los “guardianes” de los cárteles del narcotráfico en la frontera compartida, como informó la DEA.

“El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman Portero, no hay ningún acuerdo“, afirmó durante su conferencia matutina.

“La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones. Lo único que hay son policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No sabemos por qué emitieron este comunicado”.