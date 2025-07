‘Nunca sospeché de él’, dice Adán Augusto de su ex Secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez

Adán Augusto López Hernández declaró que durante su periodo como Gobernador de Tabasco -del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, no tuvo conocimiento de la presunta organización delictiva conocida como “La Barredora”, ni sospechas sobre Hernán Bermúdez Requena, entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

El coordinador de Morena en el Senado de la República afirmó que fue que hasta que ocupó el cargo de Secretario de Gobernación, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue que supo de los señalamientos contra Bermúdez Requena, a través de documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya Leaks.

“Mientras fui Gobernador de Tabasco nunca escuché hablar de ‘La Barredora’ y nunca desconfíe de Hernán Bermúdez [...] hasta que llegué a Gobernación y salió lo de Guacamaya Leaks [...] Aquí estoy, seguiré en el cargo [de Senador] hasta 2030. Nunca sospeché de Hernán Bermúdez, de haber sospechado lo hubiera separado del cargo”, dijo López Hernández, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

“Yo no soy una gente de medios [de comunicación]. La embestida de últimas épocas hay mucha desinformación, politiquería, aquí estamos. Hice un comunicado por Twitter [ahora X], dije que tenía que investigarse y si era requerido, estoy a disposición de autoridades”, reiteró.

López Hernández recordó que cuando comenzó su Gobierno en Tabasco, el 1 de enero de 2019, el responsable de Seguridad era el Secretario de la administración anterior, encabezada por Arturo Núñez Jiménez, pero como no hubo reducción de incidencia delictiva, “propuse a [Ángel] Mario [Balcázar] Martínez, aceptó y a principios de diciembre [de 2019], terminando la reunión de seguridad, renunció”.

Posteriormente, el Senador de Morena destacó que decidió nombrar a Bermúdez Requena como titular de la SSPC estatal, quien en ese entonces trabajaba como director de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

“Yo decidí nombrar a Hernán, quien trabajaba en la Fiscalía del Estado. Yo conozco a Bermúdez desde hace muchos años, es policía de trayectoria en Tabasco; coincidimos cuando yo era subsecretario de Gobierno, después fue el Director General de Policía Pública. Con Roberto Madrazo [Pintado] ocupó el cargo de Prevención Social. Era una gente de trayectoria en Tabasco, lo invito para colaborar y él acepta, al término de mi primer año de administración”, añadió López Hernández.

“No, nunca, si no, lo hubiésemos, inmediatamente, separado del cargo. Nos veíamos todos los días, acudíamos a la Mesa de Seguridad, él y otras autoridades”, aseguró.

López Hernández concluyó que seguirá “en lo suyo” como coordinador de Morena en el Senado, así como en la coordinación del trabajo interno de sus compañeros, tanto de índole política, como administrativa.

Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador interino de Tabasco -entre el 28 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2024-, también se pronunció sobre el caso, durante una entrevista para el mismo espacio informativo, en la cual sostuvo que no tuvo conocimiento de irregularidades cometidas por Bermúdez Requena durante su administración y aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades.

“Hernán Bermúdez Requena era un Secretario más de mi Gabinete. Yo estoy tranquilo, no tengo nada que temer ni que ocultar”, afirmó el actual titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del Gobierno federal.

“Quiero decir que yo no tenía conocimiento de alguna orden de aprehensión, ninguna autoridad, nadie, ni de manera formal, ni de manera informal, a mí me comunicó alguna situación que generara alguna responsabilidad para esta persona”, subrayó.

Merino Campos reveló que, al entrar al Gobierno de Tabasco para dar continuidad al de López Hernández, no buscó remover a los funcionarios estatales que ya se encontraban trabajando y solo realizó “ajustes menores”.

Asimismo, resaltó que Bermúdez Requena salió de su Gobierno sin mayor problema porque nunca fue informado sobre las presuntas relaciones con el crimen organizado que opera en la entidad.

“El Secretario de Seguridad Pública de ese tiempo, como todos ya sabemos, era parte del Gobierno cuando a nosotros nos tocó encabezar el Gobierno de Tabasco, al igual que otros 15 secretarios más. Teníamos la convivencia diaria de la mesa de seguridad [...] Yo le di continuidad un Gobierno, no llegamos a barrer con todo el mundo, trabajamos con los que estaban ahí, hubo algunos ajustes pero son mínimos”, contó Merino Campos.

Asimismo, afirmó que todo lo que se sabía respecto a las relaciones criminales de Bermúdez Requena era “a base de filtraciones”. Sin embargo, sin dicha información, él permitió que continuara como funcionario estatal, porque sus resultados en materia de seguridad eran buenos.

Merino Campos reveló que Bermúdez Requena fue removido como titular de la SSPC de Tabasco, luego de que el 23 de diciembre de 2023, hubieron altercados, tiroteos y quema de vehículos en Villahermosa.

Según el ex Gobernador interino de Tabasco, Bermúdez Requeña se comprometió a terminar con estas jornadas violentas, pero en enero 2024, cuando las hubo, le pidió su renuncia.

“El 23 de diciembre exactamente. Esa noche se suscitaron eventos violentos y a partir de ahí, tuve una reunión con el entonces Secretario. Me dijo que lo iba a arreglar pero seguían las situaciones y en enero se le solicitó la separación del cargo, y pedimos el apoyo a la Sedena, para que nos ayudara a designar un relevo”, dijo Merino Campos.

“Desde entonces supimos que estaba por su tierra por allá por Yucatán pero solo por dichos”, contó, quien resaltó que le “llama la atención” que en año y medio que pasó desde que separó del cargo a Bermúdez Requena y 10 meses desde que terminó su mandato, en fechas recientes se hablara respecto a órdenes de aprehensión contra el ex Secretario de Seguridad.

También en entrevista en Radio Fórmula, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aseguró que su partido no protegía a ninguna persona, fuera militante o no, ya que si había indicios de actos de corrupción, se debía investigar.

No obstante, destacó que la sesión del Consejo Nacional de dicho partido, no fue para hablar del caso que involucraba a López Hernández.

“Claro que la prensa retoma como si se hubiese tratado el consejo sobre este asunto. El consejo no trató de eso, trató de estos cinco puntos importantes. Sobre el caso en específico, quien fuera el Secretario de Seguridad [de Tabasco], fuimos muy claros, Morena no protege a persona alguna que haya cometido acto de corrupción, sea militante o no sea militante de Morena”, añadió.

Además, Alcalde Luján aseveró que la investigación debería llegar “hasta donde debe topar” y negó que el caso fuera similar al de Genaro García Luna, ya que “los gobiernos panistas los encubrieron, hasta lo premiaron. Cuando hay elementos, debe ser investigado y no debe ser protegido. Ahí es donde uno debe ver si hay impunidad”.

“No estamos exentos que una mujer u hombre cometa actos de corrupción. Yo creo que el proyecto se dañaría si hubiese complicidad, como no hay, no se daña”, reiteró tras la polémica en torno a López Hernandez.

El mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso durante su conferencia de prensa matutina, al subrayar que su administración no protegería a funcionarios que enfrentaran señalamientos por delitos de corrupción o nexos con grupos criminales.

Rechazó que el caso de Bermúdez Requena se comparara con el de

Genaro García Luna ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y subrayó que desde que se conocieron los hechos se procedió con la denuncia y la investigación correspondiente.

“Aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía [General de la República] tiene evidencia contra alguien, adelante, que continúe con la investigación. No vamos a cubrir a nadie, nosotros, ni la Fiscalía”, insistió.

“Aunque la Fiscalía es autónoma, tiene que seguir la investigación. Así como no debe cubrirse a nadie si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o de alguna ilegalidad, de la misma manera, no estamos de acuerdo con el linchamiento mediático. Esa va a ser nuestra posición”, insistió Sheinbaum Pardo.

”En este caso él mismo ya lo dijo, si lo llama a la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces pues creo que hasta ahí es lo que se conoce y si sigue la investigación que siga la investigación, si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o con un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”, destacó.

El 20 de julio, López Hernández reapareció en la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, donde fue arropado por algunos senadores, quienes le gritaron “no estás solo”, mientras levantaban los puños. A su llegada al evento, el Senador aseguró que era momento de cerrar filas en torno a la Presidenta de México.

”Ya lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hay que cerrar filas en torno a la Presidenta [Sheinbaum Pardo], en torno al Gobierno, eso es lo más importante”, dijo López Hernandez, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, previo a su entrada a la sede del encuentro.

No hubo respuesta a los cuestionamientos, se limitó a decir que esperaba que las autoridades hicieran su trabajo y que era una campaña mediática en su contra.

”Espero que las autoridades hagan su trabajo. Hay mucha politiquería en todo esto. Ya di a conocer las cifras de cómo se redujo el delito en dos años y ocho meses que estuve ejerciendo el cargo de Gobernador, cuando nosotros recibimos un Gobierno del PRD”, expresó.

Al salir del Consejo Nacional de dicho partido, el ex Senador se mostró más exasperado.

”A ver, a ver, yo ya di declaración, hice un posicionamiento público y ahí está”.

En su turno al micrófono, la presidenta del CEN de Morena, reiteró que quien faltara a los principios de dicha organización política, debía responder por sus actos.

Alcalde Luján recordó que uno de los ejes de la narrativa de su partido había sido desterrar la corrupción y volvió a advertir, como lo había hecho en días anteriores ante el caso de Bermúdez Requena, que no permitirían que hubiera impunidad.

”Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso inquebrantable para combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos; y si existiera alguna duda o señalización, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad”, comentó.