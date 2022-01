Nuria Fernández es la nueva directora del DIF Nacional, informa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que la periodista y activista Nuria Fernández Espresate, será la próxima directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Gobierno federal.

“Es una compañera que nos ha acompañado como periodista”, indicó el Mandatario nacional, quien también consideró que Fernández Espresate “es puro corazón”, y, “tiene mucha sensibilidad social”, por lo que, según el político tabasqueño, es “ideal” para dicho cargo.

“Va a ser una compañera, que le tenemos mucha confianza, Nuria Fernández va a ser la próxima directora del DIF. La estamos promoviendo porque es puro corazón, es una mujer buena, de buenos sentimientos, ella va a ser”, informó López Obrador.

Durante la conferencia la conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional se comprometió a que Fernández Espresate informe en 15 días respecto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Asimismo, el político tabasqueño indicó que la nueva titular del SNDIF dará un informe respecto al estado de albergues y del Plan de Atención a Niñas y Niños de la Calle. López Obrador dijo que se está buscando seguir con la adopciones, “procurando que se garantice que tengan su hogar donde los quieran mucho”.

“Vamos a tener este informe, hay lugares, me costa que en Ciudad de México todo lo que tiene que ver con la defensa de los niños, adopciones, todo es muy cuidadoso, muy profesional y también en otros estados. Hay que revisar eso”, indicó el mandatario nacional.

“Toda la confianza para que se haga cargo también de lo que es la protección de niñas y niños, ya hemos hablado de cómo crearon distintos organismos que al final no cumplían con su propósito”, reprochó el político tabasqueño.

López Obrador aseguró que, en los sexenios pasados, algunas empresas utilizaban al SNDIF a través de fundaciones para el cuidado de menores de edad, porque dichas actividades eran deducibles de impuestos.

“La filantropía se usaba para no pagar impuestos o para presumir con sombrero ajeno [...] eso ya no se está dando y hay que hacer una revisión sobre eso y desde luego hay muchas asociaciones no gubernamentales que ayudan bastante y que incluso participan en los jurados de adopción, sin embargo es importante darle una revisada de cómo están funcionando”, insistió.

El pasado 11 de enero, en representación del Presidente, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tomó protesta a los nuevos integrantes del Gabinete Federal. María del Rosario García Pérez pasó de dirigir el SNDIF a la subsecretaría de Bienestar.

Durante sus intervenciones desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Fernández Espresate ha indicado que trabaja para el medio digital La Karacola. En la conferencia del 23 de octubre del 2019, el mandatario nacional le hizo saber a la periodista que le daba mucho gusto volver a verla.

“Nuria, me da muchísimo gusto verte. Yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte desde que estoy viendo que vienes a la conferencia, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

¿QUIÉN ES NURIA FERNÁNDEZ ESPRESATE?

Según la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Nuria Fernández Espresate, tiene estudios de licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ha participado en múltiples círculos de estudio y seminarios de ciencia política, sociología e historia”, destacó el Gobierno de México, indicando, además, que Fernández Espresate fue subprocuradora de Quejas y Recomendaciones en la Procuraduría Social del entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Como activista, fue fundadora del espacio social y cultural “La Karakola”, donde también se desempeña como periodista. Asimismo, ha publicado artículos en las revistas Memoria y Coyuntura; periódico Red y Noticias de la Otra.

También colaboró en el libro de David Márquez Ayala, ‘El reto del transporte en la Ciudad de México’, de la editorial Libros para Todos y ha realizado traducciones, compilación e introducción del libro de Toni Negri y Michael Hradt, ‘La multitud y la guerra’, de Ediciones ERA.

Además, el Gobierno de México destacó su participación en los movimientos comunitarios de Petatlán, Guerrero; Cherán, Michoacán; pueblo yaqui, Sonora; Atenco, Estado de México; así como en el Congreso Nacional Indígena.

También destacó su participación “solidaria” con el movimiento zapatista de Chiapas, con el “acopio sistemático de útiles escolares para las escuelas zapatistas”, y, “ayudante del promotor educativo de La Garrucha con responsabilidad de 200 niñas y niños.

Fernández Espresate también fue integrante de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, en Punto Crítico, y “en movimientos contra el fraude electoral y por la organización municipal”, destacó la Administración encabezada por López Obrador.

Finalmente, según el Gobierno de México, “participó en las reuniones del Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, Brasil, donde fue ponente en la Asamblea de Movimientos Sociales; en la fundación del movimiento global contra la guerra de Irak; y en el Líbano, en reunión contra la guerra”.

Ahora, como directora del SNDIF del Gobierno Federal, Fernández Espresate tendrá un sueldo de 149 mil 251 pesos brutos, que ya sin impuestos quedará en 103 mil 729.