NYT: Biden espera que AMLO cuide la frontera, así como lo hizo con Trump, pero ahora sin amenazas

Ciudad de México.– El Presidente Joe Biden espera de Andrés Manuel López Obrador, en materia de migración exactamente lo mismo que obtuvo Donald Trump, pero sin tener que amenazarlo. The New York Times dice en la plática de ayer le pidió que le cuide la frontera sur, y parece que el mexica no aceptó.

De acuerdo con el diario estadounidense, este lunes el Presidente Biden buscó la ayuda del mexicano para evitar una nueva crisis en la frontera, esperando la cooperación diplomática de uno de los partidarios clave de las duras tácticas impuestas por su predecesor para sofocar la migración.

“López Obrador se ganó la admiración del Presidente Donald J. Trump por cooperar con su agenda migratoria de línea dura, y el Presidente mexicano elogió a Trump durante una llamada con Biden, entonces Presidente electo, en diciembre”, dicen Zolan Kanno-Youngs y Michael D. Shear.

“Frente a un aumento de los cruces de inmigrantes ilegales en algunas partes de la frontera suroeste, Biden ahora espera que López Obrador se convierta en socio para prevenir otro ciclo de migración descontrolada desde Centroamérica, pero lo hará sin recurrir a toda la gama de políticas que Trump abrazó. El Presidente mexicano se mostró abierto a la colaboración, emitiendo un comunicado conjunto comprometiéndose a abordar el cambio climático, la pandemia y la migración hacia el norte”, agregan.

A pesar de hacer campaña contra las políticas de Trump, Biden quiere del Presidente mexicano una de las mismas cosas que hizo su predecesor: ayuda para evitar que los migrantes centroamericanos se dirijan inmediatamente hacia el norte hacia Estados Unidos a través de México, añade The New York Times.

Mientras Biden se ha presentado a sí mismo como “rompiendo bruscamente con las políticas de inmigración de la administración Trump”, sólo ha abandonado algunas.

“Biden ha comenzado recientemente a dar la bienvenida a Estados Unidos a un número limitado de solicitantes de asilo que estuvieron expuestos a la violencia y los secuestros en áreas peligrosas de México bajo un programa de la era Trump. Pero la administración Biden ha mantenido una política de Trump separada que permite a los agentes expulsar rápidamente a los recién llegados a la frontera a las autoridades mexicanas, con lo que Biden espera evitar una crisis que desafió a sus predecesores”, dicen Zolan Kanno-Youngs y Michael D. Shear, autores del texto.

“Ambas políticas fueron aceptadas por López Obrador con poca resistencia cuando fueron impuestos por primera vez por Trump”, recuerdan. “López Obrador pidió recientemente un nuevo programa de trabajadores invitados para mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos, aunque el Secretario de Prensa de Biden dijo el lunes que la medida requeriría una legislación del Congreso”.

Pero mientras Trump inicialmente amenazó a México con aranceles y un cierre de la frontera para lograr la cooperación con su agenda de migración, Biden elogió a López Obrador el lunes. Biden también ha señalado que está ansioso por abrir la frontera entre Estados Unidos y México al comercio completo cuando la pandemia lo permita.

EL ENCUENTRO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró este lunes satisfecho por la buena sintonía del “encuentro amistoso” que tuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

“Conversamos con el Presidente Joe Biden y su equipo. Fue un encuentro amistoso y por el bien de nuestros pueblos”, apuntó López Obrador en un mensaje en Twitter tras su primera reunión formal con el Presidente estadounidense.

La reunión virtual no pudo comenzar mejor al recordar Biden sus cuatro visitas que hizo a México de un total de 16 a Latinoamérica cuando era Vicepresidente con la administración del Presidente Barack Obama (2009-2017) y el encuentro que tuvo con López Obrador en marzo de 2012.Biden destacó que ha tenido la oportunidad de conocer a México y su gente y subrayó sus respetos por la Virgen de Guadalupe.

“Todavía tengo el rosario de mi hijo cuando falleció”, dijo Biden en referencia a su hijo Beau Biden, muerto de cáncer en mayo de 2015.

López Obrador agradeció a Biden el haber mencionado a la Virgen de Guadalupe porque los mexicanos tienen dos grandes símbolos que respetan: “la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez, el primer Presidente de México de origen indígena y el mejor Presidente que hemos tenido”.

La buena sintonía prosiguió al recordar López Obrador las palabras atribuidas al Presidente Porfirio Díaz (1884-1911) cuando dijo “pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” y señaló que ahora se puede decir: “Es maravilloso para México estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

Por su parte, Biden subrayó que tratará a México como un “igual” porque ambos países son “más fuertes” cuando trabajan juntos, al reunirse de forma virtual con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Ustedes son nuestros iguales, y lo que ustedes hacen, y el éxito que tengan, tiene un impacto drástico en lo que ocurra en el resto del continente”, añadió.

En una declaración conjunta, López Obrador y Biden indicaron que discutieron acerca de los mecanismos de cooperación en materia de migración y acordaron trabajar unidos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica.

Ambos se comprometieron a trabajar juntos para combatir la pandemia del Covid-19, a revitalizar la cooperación económica y a explorar áreas de colaboración frente al cambio climático. También destacaron la importancia de combatir la corrupción y de cooperar en materia de seguridad.

López Obrador ofreció a Estados Unidos una buena relación “con un diálogo constante” para que en el futuro las relaciones bilaterales “sean aún mejor”.

En la primera reunión formal entre ambos mandatarios, López Obrador agradeció a Biden que destacase la importancia de la relación con México.

“Estamos unidos por una frontera de tres mil 180 kilómetros, pero no sólo estamos unidos por la geografía. Nos unen nuestras economías, nuestro comercio, cultura, historia y amistad”.

López Obrador estuvo acompañado por las secretarias de Seguridad y Economía, Rosa Icela Rodríguez y Tatiana Clouthier, y el Canciller Marcelo Ebrard.

Además del comisionado de Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y el próximo Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

La Secretaria Clouthier consideró que la reunión “sin duda fue muy productiva y nos permitió reafirmar lazos de amistad entre nuestros países”.