Oaxaca tendrá consulta de revocación de mandato en 2026, esta es la fecha

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del gobernador del estado, cuya jornada de votación se realizará el 25 de enero de 2026, conforme al acuerdo aprobado por su Consejo General.

La convocatoria fue dada a conocer tras la sesión del órgano electoral local y posteriormente referida por el gobernador Salomón Jara Cruz durante su conferencia de prensa semanal, en la que se informó sobre los alcances y características generales de este ejercicio de participación ciudadana.

De acuerdo con lo establecido, la ciudadanía deberá responder la pregunta incluida en la boleta: “¿Estás de acuerdo que a su servidor se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”, con dos opciones de respuesta definidas por la autoridad electoral.

Para la realización de la consulta, el IEEPCO prevé la instalación de mesas receptoras de votación con funciones similares a las casillas utilizadas en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, las cuales se distribuirán en las ocho regiones del estado.

El gobernador señaló que este mecanismo fue propuesto al inicio de su administración, en diciembre de 2022, y que se trata de un proceso sin precedente a nivel estatal. La convocatoria está dirigida a todas las personas mayores de 18 años inscritas en la lista nominal de electores en Oaxaca.

En tanto, el consejero jurídico y de Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, precisó que el proceso es de carácter ciudadano y que el IEEPCO aprobó el calendario de organización, así como los lineamientos para la observación ciudadana, las sesiones de cómputos distritales y la documentación electoral.

Cabe recordar que como parte del proceso, hace unos días el Consejo General del IEEPCO validó 518 mil 979 firmas a favor, equivalentes al 86.06 % de las presentadas, cifra que supera el porcentaje mínimo exigido por la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca.

Finalmente, la autoridad electoral informó que los apoyos ciudadanos válidos se encuentran distribuidos en 569 de los 570 municipios del estado, cumpliendo con el requisito de dispersión territorial, y que continúan los trabajos de organización, incluida la instalación de Consejos Distritales y la realización de foros informativos sobre este mecanismo de participación ciudadana.