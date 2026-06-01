Obispos de Chiapas alertan por desplazamiento forzado y presencia del crimen organizado

Los obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez expresaron su preocupación por la situación de seguridad en Chiapas y advirtieron que, aunque los casos de desplazamiento forzado han disminuido, miles de personas continúan enfrentando sus consecuencias.

En el mensaje titulado “Desde el Tepeyac: un grito de fe, justicia y esperanza por nuestro pueblo”, los líderes religiosos señalaron que la entidad sigue atravesando una etapa marcada por la violencia y la presencia de grupos criminales que afectan la paz social en diversas regiones.

Los obispos afirmaron que el control territorial ejercido por organizaciones delictivas ha generado extorsiones, inseguridad y restricciones a la libertad de las comunidades. También señalaron que numerosas familias han tenido que abandonar sus hogares para proteger su integridad.

“Chiapas sigue viviendo una etapa difícil en su historia reciente. El control territorial de grupos criminales ha fracturado la paz social, imponiendo una cultura de muerte”, menciona el documento.

De acuerdo con el documento, muchas personas desplazadas perdieron sus bienes, sus medios de subsistencia e incluso a familiares durante los episodios de violencia registrados en distintas zonas del estado.



Persisten secuelas para familias desplazadas

Aunque reconocieron una disminución en los casos de desplazamiento forzado, los representantes de la Iglesia católica subrayaron que miles de personas continúan enfrentando dificultades para recuperar sus condiciones de vida y reconstruir sus proyectos familiares y comunitarios.

“La desaparición forzada es un drama doloroso, que no termina con el acto del secuestro, sino que se prolonga en el dolor cotidiano que padecen las familias que no saben dónde están sus seres queridos”, señala el comunicado.

El mensaje también aborda otros problemas que afectan a Chiapas, como la desaparición de personas, la pobreza estructural, la migración y el deterioro ambiental, situaciones que, señalaron, están relacionadas con condiciones históricas de desigualdad y exclusión.

Asimismo, expresaron su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y con las madres buscadoras, al considerar que la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos constituye una de las expresiones más dolorosas de la violencia.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad, justicia y combate a la impunidad, y convocaron a la sociedad a participar en la construcción de paz y en la atención de problemáticas en Chiapas.