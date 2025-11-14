Obispos de México llaman a la unidad y al diálogo en su CXIX Asamblea Plenaria

MÉXICO._ En el marco de su CXIX Asamblea Plenaria, celebrada del 10 al 14 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje al Pueblo de Dios titulado “Iglesia en México: Memoria y Profecía - Peregrinos de Esperanza hacia el Centenario de nuestros Mártires”.

Los obispos reconocieron con humildad que en ocasiones no han acompañado como corresponde a las comunidades y pidieron perdón, reafirmando su compromiso de caminar junto al pueblo en medio de las “dolorosas realidades” de violencia e injusticia.

El mensaje se ancla en dos ejes fundamentales: la unidad de la Iglesia y la paz en el mundo, recordando las palabras del Papa León XIV.

“No puede haber paz auténtica en el mundo si no hay comunión en la Iglesia”.

Para los prelados, este llamado tiene un peso especial en México, un país que “anhela la paz y necesita testigos creíbles de reconciliación”.

La CEM delineó un horizonte de gracia que se proyecta hacia los jubileos de 2025, 2031 y 2033, como parte de un itinerario espiritual que busca fortalecer la esperanza del pueblo mexicano.

Entre los objetivos concretos planteados destacan la profundización de la sinodalidad en las Iglesias locales, el acompañamiento pastoral a las personas migrantes, la actualización de normas complementarias para mayor eficacia pastoral y la renovación de compromisos en torno a la familia y la paz.

Los obispos subrayaron que estos objetivos no son temas aislados, sino dimensiones de un único llamado: ser una Iglesia sinodal, profética y cercana al pueblo que sufre.