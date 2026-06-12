Observatorio Mundialista denuncia violencia, limpieza social y represión durante el primer día del torne

Aunque todos los manifestantes arrestados fueron liberados, continúan abiertas las carpetas de investigación en su contra.

Sin embargo, de acuerdo con la Red TDT, en al menos 14 de los casos se trató de detenciones arbitrarias de universitarios, además de que 12 de las personas detenidas denunciaron violencia física, e incluso de índole sexual; uno de los jóvenes fue hospitalizado con diversas fracturas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que como parte del operativo Última Milla fueron detenidas 19 personas, entre ellas 12 que fueron acusadas de lanzar petardos, piedras y otros objetos a policías en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México; tres más a las que señalaron de robo, así como dos extranjeros con boletos apócrifos.

Sandra Suaste, integrante de la Red Todos Los Derechos para Todas y Todos, grupo de más de 80 organizaciones de la sociedad civil que coordina el Observatorio Mundialista, subrayó que existe una preocupación por la respuesta gubernamental ante las protestas, a las que han respondido con operativos policiacos en los que los defensores de derechos humanos han documentado el uso de balas de goma, gas lacrimógeno y agresiones contra manifestantes.

Según informes del Observatorio Mundialista, el Estado ha priorizado la “limpieza social” y la proyección de una imagen gubernamental sin conflictos sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de protesta.

En el marco de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, diversas organizaciones, familias buscadoras, colectivos universitarios y activistas LGBT han sido blanco de una respuesta estatal caracterizada por el uso excesivo de la fuerza.

“Vimos que hubo saña contra el movimiento universitario que estaba haciendo uso legítimo de la protesta. A algunas personas les cortaron el cabello, las golpearon y les hicieron amenazas de muerte”, apuntó Suaste.

Por estos hechos, la Red TDT sostendrá una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México, para verificar el estatus de las carpetas de investigación, una propuesta que esperan “que no sea un diálogo sin frutos, sino que se resuelva el tema legal de las personas detenidas y que pueda escalar a protocolos adecuados para las siguientes protestas sociales, porque sabemos que estas no se acaban con la inauguración del Mundial y la intención es salvaguardar a quienes están protestando”.

Asimismo, Suaste indicó que la Red TDT se encuentra en comunicación con las personas afectadas, quienes de manera individual decidirán si quieren recibir acompañamiento para interponer denuncias contra los servidores públicos involucrados, o quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Hasta ahora, se mantienen escépticos sobre la respuesta que pueda haber, ya que denunciaron tratos revictimizantes por parte del personal que los atendió durante su arresto.



Previo al Mundial, observatorio registró actos de limpieza social y agresión a manifestantes

En los días previos al inicio del Mundial, el observatorio documentó que hubo un uso excesivo de la fuerza contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como contra las familias buscadoras que marcharon hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para visibilizar la crisis de desapariciones.

Acerca de la protesta de la CNTE del 1 de junio, en la que resultó lesionado un maestro, Sandra Suaste indicó que los uniformados lanzaron gas lacrimógeno, polvo de extintor a los manifestantes, petardos y balas de goma, los dos últimos “armas letales que, de hecho, no forman parte del protocolo policial de la Ciudad de México”.

“Son artefactos cuyo uso han negado, pero pudimos verificar con la observación directa que se utilizaron, siendo objetos que generan efectos sobre la corporalidad, como ocurrió con el maestro que sufrió una lesión craneal por una bala de goma que lo llevó a perder la vista”, señaló.

En el caso de las familias buscadoras, se documentó que un amplio operativo policiaco impidió su protesta en el Estadio Ciudad de México el día previo al partido inaugural, cuando un amplio operativo de antimotines les cerró el paso sobre Calzada de Tlalpan.

“Los policías los empezaron a empujar y a golpear, ante lo cual las familias, por protocolo de seguridad, decidieron retirarse”, detalló la activista, quien calificó estas acciones como “prácticas que ponen en riesgo a las personas que se están manifestando y a quienes envían a restringir su derecho a la protesta”.

También remarcó que entre los grupos más afectados están las poblaciones callejeras, quienes han denunciado el incremento de operativos para retirarlos de espacios en los que se espera una alta afluencia de visitantes por el Mundial.



Protestas ‘dan cuenta de que hay problemáticas que no se están atendiendo’

Para la Red TDT, este descontento popular, que se manifiesta en diversas entidades del país, es el espejo de una crisis humanitaria que el gobierno se ha negado a reconocer. Según Suaste, mientras las autoridades insisten en una narrativa de “paraíso feminista” donde no hay problemas, la realidad es que el Estado ha fallado en tareas fundamentales, como la búsqueda de personas desaparecidas —labor que hoy recae principalmente en madres buscadoras— y la atención a los más de 72 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país.

“Vemos una crisis humanitaria activa desde hace años que escala: desplazamiento forzado, desaparición forzada, feminicidios y las legítimas demandas de derechos laborales y mejores condiciones que exigen maestros y estudiantes”, puntualizó.

La vocera del observatorio sostuvo que la FIFA ha llegado a desvelar un gobierno que, al dar prioridad a intereses económicos y a megaproyectos sobre la protección de los derechos humanos, ha dejado desamparadas a las poblaciones más vulnerables, desde pueblos originarios hasta personas en situación de calle y movilidad humana, a quienes se intenta ocultar del panorama turístico mundial.

El observatorio continuará documentando el actuar de las autoridades durante el resto del torneo de futbol, con el fin de visibilizar y denunciar posibles violaciones a derechos humanos.