$!Ocho detenidos y 53 explosivos asegurados en operativos en Sinaloa y Nayarit

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos improvisados, vehículos y una embarcación durante operativos realizados en los estados de Sinaloa y Nayarit, según un comunicado del Gabinete de Seguridad difundido este jueves. En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados.

En ese mismo municipio, personal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo, durante un dispositivo de inspección, a un hombre identificado como integrante de una célula delictiva, a quien le aseguraron un vehículo y un cargador abastecido con municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En Culiacán, en el poblado Corral Viejo, personal de la Secretaría de Marina y de la FGR localizó un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

En el sitio fueron asegurados mil 350 litros de sustancias químicas y diverso material empleado en el proceso de producción. En Concordia, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino donde aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas. En Escuinapa, personal de la Semar localizó una embarcación abandonada en el canal de Teacapán, en la que aseguró 7 mil 940 cartuchos, el mayor volumen de municiones decomisado en los operativos reportados.