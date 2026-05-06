$!Ocho detenidos y dos agentes heridos deja operativo en Morelos; detienen a líder de ‘Los Linos’

Un operativo en Morelos implementado por las Fuerzas Federales detuvo a Rodolfo “N”, “Don Ramón”, líder del grupo delictivo “Los Linos”, que operaba en diferentes municipios de esa entidad.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el saldo del operativo fue de ocho detenidos, un presunto delincuente abatido, además del aseguramiento de armas, teléfonos y drogas.

En una primera publicación en redes sociales, indicó que durante una acción de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, fueron detenidas cinco personas y un agresor perdió la vida.