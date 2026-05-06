$!Ocho detenidos y dos agentes heridos deja operativo en Morelos; detienen a líder de ‘Los Linos’

Un operativo en Morelos implementado por las Fuerzas Federales detuvo a Rodolfo “N”, “Don Ramón”, líder del grupo delictivo “Los Linos”, que operaba en diferentes municipios de esa entidad.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el saldo del operativo fue de ocho detenidos, un presunto delincuente abatido, además del aseguramiento de armas, teléfonos y drogas.
En una primera publicación en redes sociales, indicó que durante una acción de la SSPC, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el Gobierno de Morelos, fueron detenidas cinco personas y un agresor perdió la vida.
Más adelante, actualizó la cifra a ocho detenidos durante el operativo.
“Lamentablemente, dos compañeros de @SSPCMexico resultaron heridos y reciben atención médica especializada”, indicó.
“Nuestros dos compañeros heridos están siendo atendidos; uno de ellos se encuentra de urgencia en quirófano”, señaló.
Entre los detenidos se encuentra Rodolfo “N”, “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores.
Explicó que esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos.
Además, se les acusa del trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.