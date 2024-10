Ocho ministros renuncian a la Suprema Corte; el Senado recibe las dimisiones

El Senado de la República recibió las cartas de renuncia de ocho de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó este miércoles el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Hasta ahora, los ministros que habían hecho pública su renuncia eran Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como la ministra Margarita Ríos Farjat, quienes de esta manera, declinan oficialmente a participar en la elección judicial de 2025.

El ministro Luis María Aguilar Morales confirmó a Animal Político que también envío su carta de renuncia con efectos al 30 de noviembre, día en que termina su periodo en la Corte. De igual manera confirmó su renuncia Javier Laynez Potisek.

En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que también la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá presentaron su renuncia.

De acuerdo con los ministros, la propia reforma establece que si no declinan a participar en la elección judicial antes del 31 de octubre serán inscritos en una especie de “pase automático”.

El martes, Noroña abrió la posibilidad de que esa Cámara no acepte las renuncias de ministras y ministros de la Suprema Corte.

“Es nuestro derecho a aceptarlo o no. Ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo; si no queremos, no queremos, y si queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos”, declaró.

“Renuncia no implica mi conformidad”: Norma Piña

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, expresó en su misiva que su dimisión no implica que esté de acuerdo con dejar el cargo y que su decisión es un acto de congruencia y respeto a la Constitución.

“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.

Manifestó que no participará en las elecciones judiciales del próximo año para ser ratificada en el cargo, lo que pondrá fin a su carrera judicial de 36 años.

Su renuncia tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.

Margarita Ríos Farjat dice que no aceptará su pensión vitalicia

En su carta de renuncia, la ministra Ríos Farjat señaló que no aceptará su pensión vitalicia establecido en la reforma judicial para “mantener su espacio de dignidad y libertad personal”.

“Retornaré tranquilamente y sin apego ese dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logró cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niñas y niños en situación de vulnerabilidad”, afirmó la juzgadora.

En su misiva dirigida al Senado, Ríos Farjat criticó el transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial que les requiere renunciar con efectos al año entrante y clarificar si participarán en la elección judicial o si declinan.

“Respondo cumplidamente a tal requerimiento, sin que implique una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido”, señala.

“La reforma impone una disyuntiva que considero impropia: que se presente una renuncia pero se permanezca en el cargo por unos meses más, a fin de preservar derechos; o permanecer en el cargo por esos meses más, sin renunciar a este, pero sí a lo que se tiene derecho. Si de cualquier manera se ha limitado sin reparo la duración de nuestra encomienda al 31 de agosto de 2025, esa disyuntiva es, por decir lo menos, extraña”.

Es la propia reforma judicial la que establece que las y los ministros que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos a la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarias de un haber de retiro, “salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en fracción I del artículo 96 de este Decreto”.

Incluso, la convocatoria emitida por la Mesa Directiva del Senado de la República es la que establece que la fecha límite para que las personas ministras en funciones presenten la declinación de su candidatura es el 30 de octubre de 2024, mientras que la reforma señala que si renuncian esta tendría efectos al 31 de agosto de 2025.