Octavio Romero justifica patrimonio de $47 millones con créditos hipotecarios

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, defendió el origen de sus bienes y aseguró que empleó créditos hipotecarios para adquirir una casa y dos departamentos asentados en su declaración patrimonial.

Respondió, ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la información publicada por el diario Reforma respecto a inmuebles, terrenos y cuentas bancarias que, conforme a los valores registrados en su propia declaración, suman alrededor de 47 millones de pesos.

Romero Oropeza sostuvo que su patrimonio prácticamente no creció durante los años que lleva en el servicio público y precisó que parte de sus terrenos fueron adquiridos antes de su ingreso a la función pública.

“Yo poseo un predio rústico, un rancho en Tabasco, y particularmente uno de los terrenos lo adquirí en 1984, muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido porque estamos hablando de hace 42 años. Otros terrenos los adquirí en 1992, hace 34 años”, señaló.

Según lo revelado por Reforma, la declaración patrimonial del funcionario correspondiente al ejercicio 2025 registra cuatro terrenos y tres viviendas.

Los predios suman alrededor de 70.5 hectáreas y fueron adquiridos entre 1984 y 1994.

Respecto a una casa ubicada en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, afirmó que la compró hace unos 25 años mediante un crédito hipotecario contratado con Banamex.

También se refirió a dos departamentos de 74 metros cuadrados cada uno, cuyos contratos de compraventa firmó en marzo de 2018, cuando el edificio aún se encontraba en construcción.

Dos años después contrató créditos hipotecarios con Bancomer para cubrir ambos inmuebles, según su explicación. Los departamentos fueron adquiridos por 6.7 millones de pesos.

En la declaración de 2024 ambos departamentos aparecían como compras mediante crédito, mientras que en la correspondiente a 2025 uno figura como pagado de contado y el otro conserva un saldo hipotecario.

Romero Oropeza atribuyó esa diferencia al sistema de declaración patrimonial, que, según explicó, registra como pago de contado los créditos ya liquidados.

Rechazó poseer actualmente automóviles, joyas u obras de arte y negó las versiones que le atribuyeron alrededor de 50 millones de pesos disponibles para gastar.

Defendió asimismo sus percepciones y aseguró que recibe un salario equivalente al de un subsecretario de Estado dentro del tabulador del Gobierno federal.

Su remuneración supera los 2.2 millones de pesos anuales, cifra con la que volvió a negar que su ingreso sea superior al de la Presidenta.