Ocultan cuerpos en casas y crean un cruel obstáculo para las madres buscadoras en Tijuana

TIJUANA.- Desde aproximadamente dos años, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan mayores obstáculos para localizar restos humanos. Las células delictivas han cambiado sus estrategias para ocultar cuerpos y dificultar su localización en Baja California, señaló. No por ello dejarán de buscar, continuarán en su labor humanitaria.

‘’Así como nosotras, las madres buscadoras vamos evolucionando, nos vamos preparando para hacer las búsquedas, también las personas que están dentro de estos crímenes organizados (...) se están preparando para no poderlos localizar’’, mencionó Angelica Ramirez, integrante del colectivo Una Nación Buscándote.

Ramírez explicó que anteriormente encontraban cuerpos en cerros, arroyos y basureros, pero, aseguró que ahora han identificado una modalidad distinta: el uso de viviendas en Baja California, como posibles fosas clandestinas.

“Antes los encontrábamos en el cerro, los encontrábamos en el arroyo, en el basurero, pero ahora no. Ahora los están enterrando en las casas”.