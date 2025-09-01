Ofrece Hugo Aguilar Ortiz política de puertas abiertas en la SCJN

A las 22:50 horas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, abrió la sesión pública solemne del pleno de la Suprema Corte, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum y los titulares del Poder Legislativo.
Al tomar el micrófono, Hugo Aguilar defendió la elección popular y aseguró que “habrá tribunales que protejan al débil”.
Destacó que esta nueva era será una “justicia de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y sin privilegios” y que escuche a todos los mexicanos. Una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad”.
Asimismo, anunció que entre sus primeras acciones solicitará la revisión de las remuneraciones de todos los ministros en retiro, se comprometió a que nadie gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, e impulsará la eliminación de gastos excesivos y gastos superfluos.
“Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional”.
“Solo se utilizará lo indispensable para el óptimo funcionamiento de la Corte”, aseguró.
“La justicia no se construye en soledad aunque la SCJN es un poder autónomo e independiente, está vinculada con la de otros poderes del Estado y la sociedad en su conjunto. Quiero reafirmar con toda claridad que la relación de esta corte con el Poder Ejecutivo es de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia. Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución”, dijo Hugo Aguilar.