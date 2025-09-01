Ofrece Hugo Aguilar Ortiz política de puertas abiertas en la SCJN

A las 22:50 horas, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, abrió la sesión pública solemne del pleno de la Suprema Corte, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum y los titulares del Poder Legislativo.

Al tomar el micrófono, Hugo Aguilar defendió la elección popular y aseguró que “habrá tribunales que protejan al débil”.

Destacó que esta nueva era será una “justicia de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y sin privilegios” y que escuche a todos los mexicanos. Una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad”.

Asimismo, anunció que entre sus primeras acciones solicitará la revisión de las remuneraciones de todos los ministros en retiro, se comprometió a que nadie gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, e impulsará la eliminación de gastos excesivos y gastos superfluos.

“Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional”.