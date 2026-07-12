$!Ofrecen recompensa de $1 millón por cada reo fugado de penal en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofreció una recompensa de hasta 1 millón de pesos por cada uno de los tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Hermosillo. Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer que el objetivo de esta recompensa es obtener información que permita la localización y captura de los prófugos, identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena (u Omar Millán Tena), alias “El Mike”, y Paúl Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.

Llaman a compartir información para recapturar a reos La Fiscalía de Sonora advirtió que estos individuos representan un riesgo para la sociedad y cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto. Ante esto, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar aportando información. “La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a su ubicación, garantizando la confidencialidad de los datos proporcionados y el procedimiento correspondiente para el otorgamiento de la recompensa”, indicó. En ese sentido, la dependencia habilitó el teléfono (662) 289 8800, en las extensiones 15340 y 15343, así como el correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx para aportar información. Además, garantizó que habrá confidencialidad sobre los datos y la identidad de quienes proporcionen detalles sobre los reos fugados.