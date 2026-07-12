$!Ofrecen recompensa de $1 millón por cada reo fugado de penal en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ofreció una recompensa de hasta 1 millón de pesos por cada uno de los tres reos que se fugaron del Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Hermosillo.
Mediante un comunicado, la dependencia dio a conocer que el objetivo de esta recompensa es obtener información que permita la localización y captura de los prófugos, identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”; Omar Milán Tena (u Omar Millán Tena), alias “El Mike”, y Paúl Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”.
Llaman a compartir información para recapturar a reos
La Fiscalía de Sonora advirtió que estos individuos representan un riesgo para la sociedad y cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes por diversos delitos de alto impacto. Ante esto, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar aportando información.
“La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a su ubicación, garantizando la confidencialidad de los datos proporcionados y el procedimiento correspondiente para el otorgamiento de la recompensa”, indicó.
En ese sentido, la dependencia habilitó el teléfono (662) 289 8800, en las extensiones 15340 y 15343, así como el correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx para aportar información. Además, garantizó que habrá confidencialidad sobre los datos y la identidad de quienes proporcionen detalles sobre los reos fugados.
El Sistema Estatal Penitenciario de Sonora informó el sábado que se registró una fuga de reos en el Centro de Reinserción Social del estado, por lo que activaron los protocolos correspondientes.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en su cuenta de X que todas las autoridades ya se encontraban concentradas en las acciones para lograr la recaptura de los reos mientras avanzan las investigaciones.