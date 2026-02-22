Ola de violencia tras caída de ‘El Mencho’: enfrentamientos, bloqueos, quema de tiendas y sucursales bancarias en estados

Tras estos hechos de violencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los ciudadanos a mantener la calma y estar informados mediante canales oficiales. “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”, publicó en redes sociales.

Un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, en el cual fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en enfrentamientos, bloqueos carreteros, quema de negocios y detenciones en al menos 15 estados del país.

La Secretaría de Educación estatal informó que las clases fueron suspendidas este lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, ante la ola de violencia.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad federal informó que “se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía”.

El gobierno municipal pidió a la población mantener la calma, evitar la difusión de rumores o información no verificada y permanecer atenta a los canales oficiales.

La autoridad municipal precisó que, hasta el momento del comunicado, no se contaba con información oficial y detallada sobre los hechos, por lo que se solicitarían datos confirmados a las instancias correspondientes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tapalpa emitió un aviso a la ciudadanía en el que confirmó que se lleva a cabo un operativo con fuerzas federales en el municipio.

“El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) detalló que en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, por decisión de las líneas aéreas, se cancelaron hoy las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales“, publicó la fiscalía estatal.

Además de La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotlán del Rey. También se presentaron saqueos y daños a 69 tiendas de conveniencia en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la región Altos Sur, así como a las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.

El gobierno de Jalisco reportó afectaciones en 18 sucursales del Banco del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Huejuquilla el Alto, Jamay, Jocotepec

A través de redes sociales circularon videos y fotografías de personas corriendo y ocultándose en el Aeropuerto de Guadalajara, esto debido a que presuntamente en las inmediaciones había presencia de sujetos armados.

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, informó que a raíz del operativo federal y como parte de las medidas contempladas en el “código rojo”, el gobierno ordenó suspender el transporte público.

El gobernador informó esta tarde que sostuvo una nueva reunión telefónica con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y con Ricardo Trevilla, titular de Defensa, “para establecer un protocolo de coordinación con la federación”.

Ante la situación, el mandatario estatal informó que instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” con el objetivo de inhibir actos contra la población.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, señaló que el despliegue federal en Tapalpa generó enfrentamientos en dicha zona. Indicó además que, a raíz del operativo, “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.

Al menos 25 personas fueron detenidas, 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 personas más por supuestos actos de saqueo o rapiña, informó la fiscalía estatal en un comunicado.

Bloqueos carreteros, tiendas comerciales y sucursales del Banco de Bienestar incendiadas se registraron este domingo en Jalisco, luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes.

Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se mantienen acciones operativas en diferentes puntos del estado para restablecer las vialidades ante los bloqueos carreteros derivados de las labores para la captura de objetivos criminales.

El C5 Michoacán reportó afectaciones a la circulación en diversas regiones, entre ellas Jiquilpan, Sahuayo, Chavinda, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Coeneo, Quiroga, La Piedad, Numarán, Yurécuaro, Churintzio, Zamora, Ecuandureo, Tangancícuaro, Chilchota, Ixtlán, Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Entre los incidentes reportados se encuentran la quema de varios vehículos, un tractocamión atravesado en carretera, incendios activos —incluida una pipa— y el incendio de una gasolinera en la localidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla. También se reportaron bloqueos en tramos de la Autopista de Occidente y en carreteras federales y estatales.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó en redes que se ha instruido una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales por los bloqueos registrados como reacción a un operativo federal.

“Las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población. Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”.

El mandatario estatal señaló que se mantiene un “seguimiento permanente” en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía de Michoacán y la Guardia Civil, la cual “se encuentra en alerta máxima, operando junto a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina” en puntos estratégicos.

Guanajuato

Los efectos de los operativos federales se extendieron a Guanajuato, donde se registraron quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en diversos municipios, incluyendo Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León, Purísima del Rincón y otros 17 municipios.

Ante esta situación, la dependencia, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las policías municipales, desplegó un operativo para proteger a la población y garantizar el orden en las zonas afectadas.

“El despliegue en todo el estado permitió la detención de varias personas en diversos municipios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado”, detallaron autoridades estatales.

Estos incidentes se suman a los recientes enfrentamientos y bloqueos carreteros registrados en Jalisco y Michoacán, derivados de diversos operativos efectuados por fuerzas federales de seguridad.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló esta tarde que las carreteras estatales y federales en el estado se encuentran libres y bajo vigilancia de las fuerzas locales, elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías municipales.

Puebla

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta informó que fuerzas estatales y federales realizaron operativos y que los “incidentes se contienen con acciones oportunas y detenciones”. En la entidad se registraron quema de tiendas, sucursales de Bancos del Bienestar y bloqueos carreteros.

En la localidad de Xonacatepec, dos hombres habrían lanzado una bomba molotov en la entrada de una sucursal del Banco del Bienestar. Posteriormente, vecinos apagaron el incendio. Las calles de diferentes municipios se mantuvieron vacías ante los diversos reportes de ataques.

Esta mañana, en la Autopista México-Puebla, en el kilómetro 112, elementos de la Guardia Nacional liberaron un tramo de la vía, luego de que grupos armados prendieron fuego a un autobús de transporte público.

Los elementos de seguridad estatal y policías locales mantienen controles en las carreteras y realizaron revisiones en diferentes puntos, como la caseta de cobro de Amozoc. Las compañías de autobuses ADO y Estrella Roja cancelaron algunos viajes procedentes de la Ciudad de México.

Oaxaca

En Oaxaca, en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, una unidad de transporte público fue incendiada tras obligar a los pasajeros a descender. Las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo coordinado para capturar a los responsables, presuntamente vinculados a extorsiones y “cobro de piso”.

El gobernador Salomón Jara informó que se desplegaron adicionalmente 500 elementos estatales y federales para ampliar la capacidad de reacción en puntos estratégicos de la región del Istmo y se instalaron puntos de inspección en diez municipios prioritarios.

“De manera complementaria, aeronaves federales realizan sobrevuelos permanentes de reconocimiento y monitoreo, mientras que la Secretaría de Marina ha reforzado la presencia operativa en zonas portuarias“, detalló.

Quintana Roo

El gobierno de Quintana Roo comunicó esta tarde que una persona fue detenida por realizar disturbios en la ciudad turística de Cozumel y que se mantenía la búsqueda de un presunto responsable del incendio de una tienda de conveniencia. Un vehículo blindado fue asegurado en estos hechos.

“(Se realizan) operativos activos en todo el estado para preservar el orden y la tranquilidad pública“, publicó la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo.

Además, llamó a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir contenidos de origen desconocido, esto luego de que se difundió en redes sociales un supuesto “toque de queda”.

Tamaulipas

También se reportaron bloqueos en carreteras y calles en el estado de Tamaulipas. Debido a las incidencias, Carreteras y Puentes Federales (Capufe) anunció que se mantendrán cerradas las plazas de cobro de Puente Reynosa, Puente San Juan y Puente Camargo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló esta tarde que se restableció la circulación en 23 puntos viales de Reynosa y municipios de la zona ribereña, “permitiendo la normalización progresiva del tránsito vehicular en la región”.

“Ante los hechos ocurridos de la mañana de este domingo, mantengamos la calma. No difundamos información no confirmada y atendamos solo los comunicados oficiales. Actuemos con responsabilidad y unidad”, publicó el gobernador.

Nayarit

Bloqueos carreteros e incendios de vehículos se registraron en distintas vialidades de Nayarit, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobierno de Jalisco dio cuenta también de los “eventos de seguridad” que se registraron en territorio nayarita. La Secretaría de Seguridad estatal mantiene un operativo permanente antibloqueo y reforzó la vigilancia en puntos estratégicos.

Estado de México

La gobernadora morenista Delfina Gómez informó que fue instalada la Mesa de Paz este domingo y que dio instrucciones “para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los acontecimientos recientes ocurridos en Jalisco”.

Como parte de los hechos de violencia, en el municipio de Coacalco se reportó el incendio de una sucursal del Banco del Bienestar. En tanto, Guardia Nacional indicó que se registró el cierre parcial de la circulación en la carretera Toluca-Palmillas, por un auto incendiado.

Baja California

En Baja California se registraron autos incendiados en San Quintín, Ensenada y Tecate, así como un taxi vinculado a bloqueos en Tijuana, un patrón de violencia que ha afectado tanto carreteras como transporte urbano.

“Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros”, señaló la gobernadora Marina del Pilar.

La mandataria estatal informó que las clases de este 23 de febrero se realizarán en modalidad a distancia en todo el estado para ambos turnos “de manera preventiva y con el propósito de privilegiar responsablemente el bienestar y seguridad de las familias y mantener la continuidad educativa”.

Hidalgo

En Hidalgo, al menos nueve vehículos fueron incendiados en los municipios de Tula, Mixquiahuala, Tetepango y Ajacuba, presuntamente por integrantes de grupos criminales, de acuerdo con información preliminar de autoridades estatales.

Los hechos se registraron en distintos puntos carreteros de la región de Hidalgo y las autoridades investigan si hay relación con abatimiento de “El Mencho”.

Colima

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que se declaró en sesión permanente para dar seguimiento al despliegue de corporaciones estatales y fuerzas federales en todo el territorio.

La decisión se tomó luego de los bloqueos registrados en los estados vecinos de Jalisco y Michoacán, así como en zonas limítrofes con Colima, como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Guerrero

En Guerrero se mantiene coordinación permanente con las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier situación derivada de estos hechos.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se encuentra en sesión continua, reforzando la vigilancia estratégica, ampliando patrullajes y fortaleciendo puntos de prevención en todo el territorio estatal, informó la gobernadora Evlyn Salgado.

En Acapulco, los incidentes registrados fueron atendidos de inmediato y se reportan bajo control, sin representar riesgo para la población.

Con información de Israel Fuguemann, Elefante Blanco, Zeta Tijuana y Criterio.