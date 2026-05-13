Olinia: esto es lo que sabemos sobre los autos eléctricos hechos en México; posible costo, modelos y más

El equipo de instituciones y la secretaría que se encargarán del diseño y operación de la primera línea de autos eléctricos Olinia presentó nuevos detalles sobre estos vehículos y aseguró que ya está listo el primer prototipo. Este proyecto forma parte de los “100 pasos para la Transformación” que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su primer evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo así uno de los propósitos más ambiciosos que marcará su Gobierno, al prometer el diseño y creación de un auto eléctrico mexicano que tendrá la capacidad de competir con los ya existentes en el mercado, como Tesla de Elon Musk. Pero Olinia no solo será un auto eléctrico, sino que también traerá consigo la primera armadora de México con minivehículos desarrollados por ingeniería mexicana.

Emblema oficial de Olinia presentado en agosto de 2025. ( )

El equipo de desarrollo está conformado por personal de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México. En tanto, Roberto Capuano, coordinador del proyecto Olinia, dijo que la armadora de miniautos será una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable; además de que estará al alcance de millones de mexicanos y mexicanas.

¿Qué es Olinia? Olinia será, oficialmente, un miniauto eléctrico y la primera armadora mexicana. Capuano mencionó que el diseño de este proyecto se caracterizará por tres cosas: ser un vehículo eléctrico, de bajo costo e idóneo para la movilidad urbana. El nombre proviene del náhuatl, que significa “movimiento”. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, señaló que este hecho va más allá de manufacturar minivehículos mexicanos junto con proyectos de desarrollo científico, ya que “serán parteaguas en la industria mexicana”.

Olinia iniciará con tres modelos diferentes Olinia tendrá tres diseños pensados en “tres soluciones de movilidad”, según destacó Rafael Garayoa, con un primer diseño destinado a la movilidad personal. Este minivehículo de movilidad personal está pensado para la población joven que requiere de un auto, las madres que llevan a sus hijos a la escuela y personas que recurren a la compra de una motocicleta como un medio de transporte personal. “Le brindaremos una alternativa más segura y asequible”, señaló Capuano. Una segunda solución de movilidad es el “minivehículo de movilidad de barrio”. Este diseño fue pensado para las comunidades donde las personas se transportan a través de mototaxis.

Se espera que el auto Olinia pueda transportar personas con discapacidad con facilidad. ( )

De acuerdo con el equipo Olinia, esta alternativa será más segura, silenciosa y confortable para los usuarios. Mientras que para los conductores tendrá un costo menor de operación. Por último, una tercera solución será el “minivehículo de entrega de última milla”; este diseño está pensado en las entregas diarias que resultan de los envíos del comercio en línea y las aplicaciones de conveniencia como mandados a domicilio. Para Rosaura Ruiz Gutiérrez, el proyecto Olinia busca que se logre una transferencia tecnológica entre el sector académico y de investigación para la creación de empresas, como es este caso, una asociación público-privada. “Olinia responde a un interés de la presidenta por contribuir a la transición energética y el cuidado del medioambiente al reducir las emisiones de combustibles fósiles. Gracias a su tamaño compacto, optimizará la ocupación del espacio urbano y la circulación de las ciudades de México”, señaló en conferencia. Roberto Capuano prometió que el miniauto Olinia ofrecerá una línea de productos cuya versatilidad y precios se volverán relevantes y parte de la cultura cotidiana de México.

Primeras imágenes de cómo se vería el auto eléctrico. ( )