$!Omar García Harfuch se reúne con director de la DEA para hablar de tráfico de armas y combate al narcotráfico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, para fortalecer la relación bilateral en el combate contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad compartió que viajó a Washington D.C. como representante del Gabinete de Seguridad mexicano para dialogar con el director de la DEA.

García Harfuch aseguró que en su reunión se dialogó sobre “la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico”, así como frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia con detenciones relevantes.

Por su parte, el titular de la DEA, Terrance Cole, señaló que se discutió “la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

El secretario de Seguridad mexicano indicó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, se continuará fortaleciendo la cooperación internacional.