$!Omar García Harfuch se reúne con director de la DEA para hablar de tráfico de armas y combate al narcotráfico

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, para fortalecer la relación bilateral en el combate contra el narcotráfico.
A través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad compartió que viajó a Washington D.C. como representante del Gabinete de Seguridad mexicano para dialogar con el director de la DEA.
García Harfuch aseguró que en su reunión se dialogó sobre “la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico”, así como frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia con detenciones relevantes.
Por su parte, el titular de la DEA, Terrance Cole, señaló que se discutió “la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.
El secretario de Seguridad mexicano indicó que, por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, se continuará fortaleciendo la cooperación internacional.
“Buscamos siempre una buena relación con EU”: Sheinbaum
Esta mañana, la presidenta Sheinbaum aseguró que, pese a los desacuerdos que pueda haber con el gobierno de Estados Unidos, siempre se busca tener una buena relación con el país vecino.
“Hay momentos de desacuerdos, sobre todo cuando se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, dijo.
Afirmó que se tiene una buena relación con el gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, especialmente en el tema de seguridad y comercio.
Sheinbaum destacó que ha conversado en diversas ocasiones con el presidente de Estados Unidos e indicó que próximamente se definirá una reunión entre ambos.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre si es prioridad reunirse con Trump, la mandataria aseguró que:
“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿en qué marco? En el respeto a nuestra soberanía, en el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza”.
Los cuestionamientos referentes a la relación de México con Estados Unidos se dan luego de que Donald Trump reiterara que los cárteles controlan México y criticara que la presidenta rechazara la ayuda de su gobierno para combatir a estos grupos.
“Bueno, ella no debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no lo quiere”, dijo Trump a medios antes de abordar el Air Force One rumbo a Florida.
El presidente estadounidense añadió: “Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque —nos guste o no— los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.