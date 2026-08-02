Onda de calor en México: estados con altas temperaturas y lluvias

La onda de calor en algunos estados del país se mantendrá este domingo debido a la presencia de un anticiclón. El ambiente muy caluroso prevalecerá en zonas de Chihuahua y Nuevo León, mientras que se prevén temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la onda de calor predominará en estados como Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur), Chiapas (centro y oeste). Así mismo, se prevé que a partir de este domingo este periodo de altas temperaturas finalice en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango.

Lluvias en el país

El monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas y vientos con rachas fuertes en zonas de Sinaloa (centro y sur), Chihuahua (sur), Durango (oeste y sur) y Nayarit (norte); puntuales muy fuertes en Sonora (sur) e intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

En tanto, un frente frío cerca de la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales fuertes con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León (oeste y norte) y Tamaulipas (norte), de acuerdo con la Conagua.

De igual forma, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el avance de la onda tropical número 23 al sur del país y la inestabilidad atmosférica originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Calor y lluvias en la CDMX

En la Ciudad de México se pronostica un ambiente caluroso para este domingo. Además, se espera un cielo medio nublado a nublado con algunas lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo con vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora.

El pronóstico de tiempo severo indica que se esperan lluvias fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México de 18:00 horas a 21:00 horas, por lo que se recomendó a los capitalinos estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México.

La Conagua señaló que las lluvias puntuales fuertes en el país podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas, por lo que llamó a los ciudadanos a tomar sus previsiones ante el pronóstico meteorológico.