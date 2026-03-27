ONG exigen diálogo con Hacienda y SAT ante incertidumbre fiscal que frena labor social en México

Una coalición de 37 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la red Manifiesta tu Ciudadanía hizo un llamado urgente para establecer un diálogo de alto nivel con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Bienestar, ante lo que describieron como un entorno de incertidumbre jurídica generado por medidas fiscales recientes que obstaculizan la operación cotidiana de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el País.

En un comunicado, la red —que opera en nueve estados del País y tiene alcance sobre aproximadamente 400 OSC— señaló que las medidas aplicadas recientemente para el cumplimiento del marco regulatorio se caracterizan por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que, en la práctica, dificultan el funcionamiento diario de las organizaciones.

Según el documento, esta situación no solo compromete la operación interna de las OSC, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos sociales en ámbitos como la defensa de derechos humanos, la educación, la salud, la atención a las infancias, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

Manifiesta tu Ciudadanía se definió como una red nacional y apartidista cuya labor abarca el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, la atención a las desigualdades, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del tejido social.

En el comunicado, la organización reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y subrayó que su intención es cumplir con las obligaciones legales y fiscales de forma que estas sean compatibles con sus objetivos sociales.

”Creemos firmemente que es posible construir soluciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las OSC”, señaló la red en el comunicado, en el que también expresó su disposición para participar en un diálogo abierto, técnico y constructivo.

La organización planteó como objetivo contribuir a un marco regulatorio que ofrezca certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa para las organizaciones civiles, en reconocimiento de la naturaleza y función social de sus actividades.

El llamado se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno federal y el sector de las OSC en México, en el que la aplicación de criterios fiscales más estrictos por parte del SAT ha generado debate público en los últimos días.

Según el comunicado, la existencia y sostenibilidad de las organizaciones están en juego, y con ellas, la capacidad colectiva de atender problemáticas públicas que requieren de la participación activa de múltiples actores sociales.

La red instó a las autoridades a que el cumplimiento normativo vaya acompañado del fortalecimiento institucional de las OSC, y no de su debilitamiento.