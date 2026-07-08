ONU designa al mexicano Leopoldo Maldonado como relator especial para la libertad de expresión

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas nombró durante su 62ª sesión al abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, una de las relatorías más relevantes en materia de libertad de expresión a nivel mundial.

La información fue difundida mediante las redes sociales del organismo internacional.

Maldonado Gutiérrez, quien se desempeña como director regional de Article 19 para México y Centroamérica desde septiembre de 2020, se convirtió en el primer mexicano en encabezar dicho mandato, integrado al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, un mecanismo conformado por expertos independientes encargados de supervisar y promover el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Como relator especial, el defensor mexicano tendrá la responsabilidad de monitorear la situación de este derecho en los distintos países, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y formular recomendaciones a los Estados para fortalecer el respeto a la libertad de expresión.

Desde esa posición, podrá emitir comunicaciones a los gobiernos y presentar informes ante el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.

Maldonado Gutiérrez es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

Inició su carrera como abogado defensor en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), donde trabajó entre 2008 y 2013 en la defensa de derechos sociales y el acceso a la justicia.

Posteriormente se incorporó a ARTICLE 19 como oficial del programa legal y fue subdirector regional, periodo en el que encabezó estrategias jurídicas en algunos de los casos más relevantes relacionados con agresiones contra periodistas y violaciones a la libertad de expresión en México.

El 17 de agosto de 2020, el Consejo Consultivo Regional y la Dirección Ejecutiva de Article 19 a nivel internacional anunciaron su designación como director regional de la Oficina para México y Centroamérica, en sustitución de Ana Cristina Ruelas Serna, cargo que asumió el 1 de septiembre de ese año.

“Desde su llegada a Article 19, hace siete años, ha demostrado compromiso, integridad y honestidad en su trabajo y ha otorgado grandes resultados para el avance progresivo de la libertad de expresión y el derecho a la información en el País”, indicó entonces la organización en un comunicado.

Además de su labor al frente de la organización, Maldonado Gutiérrez ha integrado el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México, así como el Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México.

A lo largo de su trayectoria se ha distinguido por denunciar la violencia contra periodistas, la impunidad en los ataques a la prensa, el uso de mecanismos de censura y vigilancia digital, así como las amenazas que enfrentan quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos en México y Centroamérica.