ONU-DH condena asesinato de Aida Karina, madre que buscaba a su hija en Zacatecas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó 30 de agosto el asesinato de Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años, desaparecida desde el 25 de junio.

El pasado jueves, el Colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas informó del asesinato de su compañera y madre buscadora, quien fue secuestrada el 26 de agosto en la colonia Real de San Ramón, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, en el mismo lugar de donde se llevaron a su hija.

El cadáver de Juárez Jacobo fue hallado el viernes 29 de agosto en San Luis Potosí, a unos 50 kilómetros de distancia del lugar de su privación ilegal de la libertad.

“Expresamos profunda consternación por la desaparición y el asesinato de la madre buscadora y defensora de derechos humanos Aida Karina Juárez Jacobo, quien buscaba a su hija desaparecida desde junio de este año en Zacatecas [...] Alentamos a las autoridades a seguir oficiosamente las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos”, señaló la ONU-DH México.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General del Gobierno de Zacatecas, informó de la detención de un probable responsable del secuestro y posterior asesinato de la madre buscadora, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En tanto que la organización Artículo 19 reveló, el 29 de agosto, que desde 2010 hasta esa fecha, con el homicidio de Juárez Jacobo sumaban 36 casos de asesinatos y desapariciones de personas buscadoras, 10 de ellas en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo en México: siete personas asesinadas y tres más desaparecidas por su labor de búsqueda.

Ante ello, la ONG internacional exigió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, ponerse en contacto con la familia de Juárez Jacobo y adoptar medidas de protección efectiva para personas buscadoras, con la implementación de medidas reales y urgentes que garantizaran la seguridad de quienes buscaban a sus familiares desaparecidos.

“Justicia para Aida Karina Juárez Jacobo y otros casos. Demandamos una investigación seria, debido proceso a las personas detenidas y castigo a quienes resulten responsables, así como rendición de cuentas por parte de las Fiscalías del Estado de San Luis Potosí y Zacatecas”, agregó Artículo 19.

“A todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, el reconocimiento de la labor de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, y se garantice su seguridad y protección. Acciones urgentes y respuesta inmediata del Estado frente al creciente número de asesinatos y desapariciones de buscadoras, especialmente en 2025”.

Por su parte, el Colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas también emitió un posicionamiento, en el que calificó a la buscadora como madre incansable, activa y amorosa.

“Exigimos justicia para Aida Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda”, manifestó el colectivo.

“Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos”.