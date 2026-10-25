$!ONU-DH ofrece acompañamiento para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Como parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se comprometió a dar asistencia y acompañamiento a las autoridades que lo integran y a las personas beneficiarias. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la ONU-DH mencionó que la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos “es esencial en todo Estado democrático”.

Por su parte, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló que el tema se abordó durante la 161ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo operado por Gobernación. Mencionó que fueron presentados avances en cuanto a prevención de riesgos y coordinación de autoridades. “Presentamos los avances del último mes en materia de prevención de riesgos, atención y coordinación con autoridades de las entidades federativas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la respuesta institucional y sumar esfuerzos para que estas labores se desarrollen en condiciones de seguridad y libertad”. En el evento estuvieron presentes la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR, Ruth Zenteno López; el nuevo representante de ONU DH Mexico, Óscar Solera, y la directora general del Mecanismo, Tobyanne Ledesma. Además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, el director general de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Álvaro Romeo Cartagena; integrantes del Mecanismo y representantes de la SSPC, la Guardia Nacional y Semarnat.