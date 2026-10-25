$!ONU-DH ofrece acompañamiento para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Como parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se comprometió a dar asistencia y acompañamiento a las autoridades que lo integran y a las personas beneficiarias.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la ONU-DH mencionó que la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos “es esencial en todo Estado democrático”.
Por su parte, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló que el tema se abordó durante la 161ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo operado por Gobernación.
Mencionó que fueron presentados avances en cuanto a prevención de riesgos y coordinación de autoridades.
“Presentamos los avances del último mes en materia de prevención de riesgos, atención y coordinación con autoridades de las entidades federativas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la respuesta institucional y sumar esfuerzos para que estas labores se desarrollen en condiciones de seguridad y libertad”.
En el evento estuvieron presentes la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR, Ruth Zenteno López; el nuevo representante de ONU DH Mexico, Óscar Solera, y la directora general del Mecanismo, Tobyanne Ledesma.
Además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, el director general de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Álvaro Romeo Cartagena; integrantes del Mecanismo y representantes de la SSPC, la Guardia Nacional y Semarnat.
Gobernación atenderá compromisos con las libertades de expresión y de prensa
El 23 de octubre, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con el director de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin.
En la reunión, la funcionaria refrendó el compromiso del Estado con las libertades de expresión y de prensa, así como con la protección de las personas periodistas.
Representantes de la organización presentaron un documento con consideraciones sobre la situación del periodismo en el país y los acuerdos de 2024, por lo que autoridades aseguraron que dicha información será revisada detalladamente.