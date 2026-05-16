$!ONU exhorta a México a mantener estándares altos para enfrentar la crisis de desaparecidos; propone plan de apoyo

Expertos en derechos humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron al gobierno de México “a mantener los estándares más altos” para enfrentar la crisis de desaparecidos, por lo que propuso un plan de apoyo.

En un comunicado, indicaron que el pasado 2 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), dijo apoyar en las acciones por lo que solicitó remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.

Plan de apoyo que propone la ONU

Los expertos recordaron que el CED solicitó a la Asamblea General considerar la adopción de medidas orientadas a:

- Proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigaciones exhaustivas;

- Y (b) establecer un mecanismo eficaz para el esclarecimiento de la verdad y para brindar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las apoyan”, señaló la ONU.