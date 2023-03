CIUDAD JUÁREZ._ El Sistema de Naciones Unidas en México lamentó la trágica muerte de al menos 39 migrantes que se encontraban en el interior de instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, custodiadas por las autoridades migratorias.

Mediante un comunicado, la ONU México llamó a realizar una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades en este suceso.

Expresó su solidaridad y sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos, y desea una pronta recuperación de los heridos.

El organismo internacional señala que INM les informó que en la sede migratoria había 68 personas extranjeras en el momento en que se desencadenó un incendio por causas que están bajo investigación.

Destacó que entre las personas fallecidas se encontraban hombres migrantes y algunos en espera de solicitar asilo en Estados Unidos.

“La ONU México resalta los compromisos internacionales sobre la migración y asilo de los cuales México es parte. En particular, el Objetivo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular llama a garantizar que ‘cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual; esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible’. Asimismo, los Pactos Mundiales de 2018 para la Migración y sobre Refugiados llaman a establecer alternativas a la detención que no sean privativas de la libertad, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos”, informó.

La ONU México declaró su compromiso de trabajar con las autoridades para establecer rutas migratorias seguras, reguladas y ordenadas, que implementen medidas de prevención a fin de reducir el riesgo de víctimas mortales y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.