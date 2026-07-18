ONU pide al Gobierno de México respetar labor de activistas del caso Ayotzinapa

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de los activistas, que trabajan en el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.
Este llamado se produce luego de recibir información detallada sobre la Recomendación 208VG/2026, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el pasado 9 de julio de 2026, en relación con el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas.
De acuerdo con Bolaños Vargas, dicho documento incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que brindan acompañamiento legal y emocional a las familias de las víctimas, desacreditando de manera directa su trabajo.
Asimismo, la relatora de la ONU señaló que la recomendación de la CNDH deslegitima las labores previas de investigación y esclarecimiento realizadas por instancias clave como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Para Bolaños Vargas, estos organismos fueron fundamentales para lograr avances significativos en el conocimiento de la verdad y en el acceso a la justicia para las familias de los normalistas.
“El derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales
Finalmente, exhortó a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos a cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.
La nueva recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa
En su nueva recomendación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, a casi 12 años de los hechos, la CNDH también quitó responsabilidades a elementos de la Semar que —según especialistas internacionales que investigaron el caso— habrían manipulado pruebas y torturado a personas presuntamente involucradas en el crimen.
Aunque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ) documentaron la participación de elementos de la Marina y del Ejército en el caso Ayotzinapa, la CNDH desestimó los elementos de prueba y redujo la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, a un crimen cometido por policías estatales y municipales coludidos con el crimen organizado.
Aunque la responsabilidad de la Marina ya había sido admitida incluso por funcionarios federales de alto nivel en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en su nueva Recomendación la CNDH negó las irregularidades cometidas por la Semar al señalar que el GIEI fue “vago” en sus señalamientos.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos cuestionaron la Recomendación emitida por la CNDH porque exculpó al Ejército y la Marina de sus responsabilidades, a pesar de que el gobierno federal ya lo había calificado como un “crimen de Estado” por la participación de las autoridades de todos los niveles.
Tras la Recomendación emitida por la CNDH, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del contenido del documento y aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver.
“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe”, señaló la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.