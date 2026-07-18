ONU pide al Gobierno de México respetar labor de activistas del caso Ayotzinapa

La Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a respetar la labor de los activistas, que trabajan en el proceso de búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.

Este llamado se produce luego de recibir información detallada sobre la Recomendación 208VG/2026, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el pasado 9 de julio de 2026, en relación con el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas.

De acuerdo con Bolaños Vargas, dicho documento incluye un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que brindan acompañamiento legal y emocional a las familias de las víctimas, desacreditando de manera directa su trabajo.

Asimismo, la relatora de la ONU señaló que la recomendación de la CNDH deslegitima las labores previas de investigación y esclarecimiento realizadas por instancias clave como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

Para Bolaños Vargas, estos organismos fueron fundamentales para lograr avances significativos en el conocimiento de la verdad y en el acceso a la justicia para las familias de los normalistas.

“El derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está protegido, y los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización que enfrentan quienes lo ejercen”, aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales

Finalmente, exhortó a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de derechos humanos a cesar toda forma de estigmatización y descrédito, y garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio de su labor.