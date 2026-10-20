ONU presenta informe sobre desaparición forzada en México; gobierno rechaza procedimiento

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, presentó este martes su informe anual ante la Asamblea General, en el que abordó la aplicación del artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas por primera vez en la historia, que activaría la asistencia internacional ante la crisis de desaparición en México.

Durante este año, dijo, concluyó el procedimiento previsto en el artículo 34. Tras considerar las respuestas del Estado mexicano, opiniones de familiares y organizaciones, el comité concluyó que existen bases bien fundadas de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México.

El Comité no ha encontrado evidencia ni ha dicho que la desaparición en México sea una política de Estado, agregó. El artículo 34 es un mecanismo preventivo de alerta que está concebido para movilizar la cooperación internacional. Por lo tanto, ahora le corresponde a la Asamblea General considerar las opciones para movilizarla, pues el Comité ya formuló propuestas concretas, señaló ante la Asamblea General. Además, reafirmó el compromiso de seguir cooperando con el gobierno mexicano mediante los mecanismos tradicionales.

Durante su primera intervención en el informe, la representación de nuestro país, en voz del subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, insistió en que México rechaza la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la convención. Justificó que México mantiene cooperación internacional y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas integró un grupo de especialistas para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En México, la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene, sostuvo. Medina reconoció el dolor de las madres y familias buscadoras, y aseguró que atender el delito es prioridad nacional. “El Estado no tolera ni consiente la desaparición de personas. Contamos con una coordinación sin precedentes”.

Medina refirió que en el pasado las desapariciones se ordenaban por las altas esferas del poder político, mientras que ahora son perpetradas por el crimen y en algunos casos, por las autoridades municipales. Añadió que el gobierno ha fortalecido la comisión de búsqueda y los mecanismos de identificación humana, y localizó a más de 16 mil personas este año, la mayor parte con vida, sin precisar cuántas.

“Reconocemos los desafíos pendientes y nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, añadió.

En respuesta, Albán aludió a la intervención del estado mexicano, para reconocer las acciones emprendidas.