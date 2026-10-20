ONU presenta informe sobre desaparición forzada en México; gobierno rechaza procedimiento

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, presentó este martes su informe anual ante la Asamblea General, en el que abordó la aplicación del artículo 34 de la convención internacional contra las desapariciones forzadas por primera vez en la historia, que activaría la asistencia internacional ante la crisis de desaparición en México.
Durante este año, dijo, concluyó el procedimiento previsto en el artículo 34. Tras considerar las respuestas del Estado mexicano, opiniones de familiares y organizaciones, el comité concluyó que existen bases bien fundadas de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México.
El Comité no ha encontrado evidencia ni ha dicho que la desaparición en México sea una política de Estado, agregó. El artículo 34 es un mecanismo preventivo de alerta que está concebido para movilizar la cooperación internacional. Por lo tanto, ahora le corresponde a la Asamblea General considerar las opciones para movilizarla, pues el Comité ya formuló propuestas concretas, señaló ante la Asamblea General. Además, reafirmó el compromiso de seguir cooperando con el gobierno mexicano mediante los mecanismos tradicionales.
Durante su primera intervención en el informe, la representación de nuestro país, en voz del subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, insistió en que México rechaza la interpretación del CED sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la convención. Justificó que México mantiene cooperación internacional y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas integró un grupo de especialistas para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En México, la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene, sostuvo. Medina reconoció el dolor de las madres y familias buscadoras, y aseguró que atender el delito es prioridad nacional. “El Estado no tolera ni consiente la desaparición de personas. Contamos con una coordinación sin precedentes”.
Medina refirió que en el pasado las desapariciones se ordenaban por las altas esferas del poder político, mientras que ahora son perpetradas por el crimen y en algunos casos, por las autoridades municipales. Añadió que el gobierno ha fortalecido la comisión de búsqueda y los mecanismos de identificación humana, y localizó a más de 16 mil personas este año, la mayor parte con vida, sin precisar cuántas.
“Reconocemos los desafíos pendientes y nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, añadió.
En respuesta, Albán aludió a la intervención del estado mexicano, para reconocer las acciones emprendidas.
Hoy presenté el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.Fue profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo.Espero sinceramente que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.Los propios Estados decidieron incorporar este mecanismo excepcional en la Convención. Confío en que ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico.La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan.#UNGA81 #CED— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban)
October 20, 2026
Hoy presenté el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.Fue profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo.Espero sinceramente que la cuestión remitida a la Asamblea en virtud del artículo 34 de la Convención no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. Las víctimas y sus familias merecen, cuando menos, que se abra una conversación seria, de buena fe y orientada a resultados concretos, que tenga presente su sufrimiento y sus legítimas demandas de verdad, justicia y reparación.Los propios Estados decidieron incorporar este mecanismo excepcional en la Convención. Confío en que ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico.La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan.#UNGA81 #CED
“Nosotros pensamos que, de hecho, ya hay un primer resultado de que el Comité haya activado el mecanismo previsto en el articulo 34 de la Convención, que tiene que ver justamente con que en el curso del último año, según da cuenta la delegación mexicana, se haya localizado a 16 mil de las más de 136 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los registros oficiales”, señaló.
Felicitó esos avances, y deseó que esos procesos de cooperación internacional que refirió Medina se mantengan a través del tiempo, y también permanezcan con el Comité, que tiene la responsabilidad de continuar monitoreando la situación en México, solicitando información y así continuar diálogos constructivos.
Reclaman por retiro de víctimas de desaparición en sala de la ONU
Posterior a la presentación, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos.
“Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo”, dijo.
Agregó que espera que el informe presentado “no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas”. Dijo que las víctimas y sus familias merecen que se abra una conversación seria orientada a resultados concretos que tomen en cuenta sus demandas de verdad, justicia y reparación.
“Confío en que ahora asuman con igual seriedad la responsabilidad de darle eficacia y sentido práctico. La credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende también de nuestra capacidad de convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas para quienes más las necesitan”.