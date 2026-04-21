ONU ratifica crisis de desaparición forzada en México; colectivos exigen ser escuchados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ratificó este martes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada que documenta más de 130 mil casos en México, durante una jornada en la que también se reunió con colectivos de búsqueda y senadores, mientras el Gobierno federal defendió su sistema de derechos humanos y rechazó que las desapariciones forzadas sean una práctica sistemática del Estado.

En su encuentro con legisladores, Türk respaldó sin reservas el documento elaborado por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas, según lo reseñó el Senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya.

“Lo que él dijo con claridad fue que ese informe fue elaborado por un grupo de expertos independientes, que bajo ninguna circunstancia aceptó que hubiera errores en el informe”, precisó el legislador.

El Alto Comisionado también reconoció que existen porciones del territorio nacional bajo control del crimen organizado.

El Senador priista Pablo Angulo entregó a Türk una carta en la que planteó que el fenómeno de la desaparición en México no debe entenderse como un problema de seguridad pública, sino como una crisis de Estado.

El texto, según fuentes que conocieron su contenido, señala que el País ha normalizado el hallazgo de fosas clandestinas, la acumulación de cuerpos sin identificar, la impunidad y el abandono institucional.

Frente a los señalamientos internacionales, senadores del oficialismo salieron en defensa del Gobierno. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, rechazó las conclusiones del informe.

“Nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del Gobierno mexicano”, dijo.

En la misma línea se pronunciaron la Senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, y el ex Gobernador oaxaqueño y senador morenista Alejandro Murat.

Horas antes, en el Centro Cultural España, Türk se reunió durante aproximadamente tres horas con representantes de 12 plataformas de búsqueda que agrupan a 500 colectivos de familiares de personas desaparecidas, de 17 estados de la República.

Javier Espinosa, de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas e integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, denunció que el Estado mexicano ha negado durante años la existencia de desapariciones forzadas, incluso en entidades donde el fenómeno se ha expandido.

“Hemos señalado toda la problemática que estamos enfrentando. La problemática de que no se ha querido reconocer que en México existe la desaparición forzada y que ha permeado en otros estados”, afirmó Espinosa.

Los colectivos también solicitaron que el caso de México sea elevado a la Asamblea General de la ONU, petición que ya formuló el propio CED.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la exclusión de buscadoras independientes que no lograron ingresar al encuentro.

“Nos dijeron que no hay espacio, que tienen un registro que se hizo desde Ginebra, nos sentimos indignadas porque al final del día, todos tenemos derecho a participar en estos espacios”, manifestó una de las buscadoras que aguardó afuera.

Al concluir la reunión, Türk salió del recinto entre empujones sin emitir declaraciones, mientras las buscadoras, megáfono en mano, le reclamaron directamente.

“¿Por qué no nos escucha? ¿Porque no soy ellos? Perdí a mi hermano”.

Pese a la tensión, Espinosa reconoció que, aunque faltó representatividad, la Oficina del Alto Comisionado en México ha mantenido apertura con los colectivos.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, defendió durante la conferencia de prensa matutina de este 21 de abril el sistema de derechos humanos del País ante el organismo internacional.

La funcionaria informó que en su propio encuentro con Türk, celebrado el día anterior, el Gobierno federal expuso su arquitectura institucional en la materia, presentó el nuevo plan de búsqueda de personas desaparecidas derivado de reformas legales recientes, y reiteró su disposición a colaborar con todos los organismos de la ONU, sin reconocer las conclusiones del Comité.

“Fue un diálogo respetuoso y hablamos de todos los temas; hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre víctimas, sobre migración”, indicó Rodríguez Velázquez.

La visita de Türk a México se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno federal y los mecanismos internacionales de derechos humanos, ante el registro de más de 130 mil personas desaparecidas documentado por el CED y los señalamientos sobre omisiones del Estado en la atención a las víctimas y sus familias.