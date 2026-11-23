La detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue resultado de una operación de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales mexicanas y autoridades de Estados Unidos que se desarrolló durante tres meses y culminó el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa. El operativo, denominado Operación Centella, movilizó a elementos de fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional, tropas de infantería y artillería, así como seis helicópteros artillados y ocho aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante la intervención se registraron enfrentamientos, bloqueos carreteros y ataques contra las aeronaves militares, luego de que integrantes de la organización criminal intentaron impedir la captura y el traslado del presunto líder.

La captura de “El Chapo” Isidro provocó enfrentamientos, bloqueos carreteros y dejó víctimas mortales en Sinaloa. ( )

El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó este lunes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la operación dejó 16 presuntos integrantes de la organización criminal muertos y 16 detenidos, entre ellos Meza Flores. También fueron aseguradas armas de alto poder, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. La intervención ocurrió después de una serie de detenciones y acciones contra integrantes de la estructura criminal, incluidos operadores financieros, logísticos y miembros de sus grupos armados. El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que estas acciones formaron parte de una estrategia desplegada desde diciembre de 2024 para debilitar las capacidades de las organizaciones criminales en Sinaloa. ¿Quién es ‘El Chapo’ Isidro y cuál era su estructura criminal? Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Navojoa, Sonora. De acuerdo con los antecedentes presentados por la Sedena, comenzó sus actividades delictivas a finales de la década de los 90 y se incorporó a la organización de los Beltrán Leyva en 2004. Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, y la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009, Meza Flores asumió el control de esa estructura criminal. El Secretario de la Defensa explicó que posteriormente encabezó una red de tráfico de drogas con presencia en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California. La organización utilizaba dos rutas principales para trasladar drogas. Una terrestre, a través de la carretera federal 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y otra marítima, por el Golfo de California, mediante puertos y zonas costeras de Topolobampo, Guasave, Mazatlán y Guaymas. La Sedena también señaló que células relacionadas con Meza Flores participaron en los hechos conocidos como “El Culiacanazo”, ocurridos en octubre de 2019, cuando fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán López en Culiacán. Su influencia se amplió a partir de mayo de 2025, cuando estableció una alianza con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, en el contexto de la confrontación entre Los Mayos y Los Chapitos. Según Trevilla Trejo, Meza Flores proporcionó apoyo logístico y armamento a la facción de “El Mayito Flaco” para enfrentar a sus rivales. Con esa alianza extendió su presencia del norte hacia el centro de Sinaloa y las zonas serranas.

En esa región disputó el municipio de Badiraguato a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien desplazó hacia Chihuahua. También estableció una alianza con la organización de los Cabrera Sarabia, identificados como antiguos lugartenientes de Ismael “El Mayo” Zambada, para ampliar su control en Durango. ¿Cómo se preparó el operativo para detenerlo? La Sedena explicó que la captura fue resultado de un proceso de inteligencia que se intensificó durante 2026, con el seguimiento de las actividades de Meza Flores y de los grupos criminales relacionados con él. Trevilla Trejo señaló que desde el inicio de la actual administración se fortalecieron las áreas de inteligencia militar mediante capacitación, profesionalización del personal y adquisición de equipo. En el caso específico de “El Chapo” Isidro, se asignaron analistas para dar seguimiento a sus movimientos y actividades. El funcionario detalló que, desde tres meses antes del operativo, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, México comenzó a compartir información con el gobierno de Estados Unidos. A partir de ese intercambio se obtuvo información adicional para precisar la ubicación del presunto líder criminal, quien ya había sido localizado en la zona de Guasave. Una semana antes de la intervención, los analistas militares consiguieron nuevos indicios, entre ellos números telefónicos y otros elementos que permitieron avanzar en la localización del objetivo. Con esa información, la Sedena solicitó apoyo mediante aeronaves no tripuladas del gobierno estadounidense, a través de los mecanismos de coordinación del Consejo de Seguridad Nacional. El general explicó que este tipo de solicitudes requiere un procedimiento institucional en el que la dependencia interesada presenta el objetivo, el área de reconocimiento, la ruta y las características de la aeronave. Posteriormente, el Gabinete de Seguridad analiza la petición y determina si la autoriza. Trevilla Trejo aseguró que este mecanismo no contraviene las disposiciones legales mexicanas y recordó que se utilizó un procedimiento similar durante la detención de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023, en Jesús María, Sinaloa. Con los productos obtenidos mediante el intercambio de información y el trabajo de inteligencia militar, las autoridades lograron precisar la ubicación de Meza Flores el 20 de noviembre. ¿Cómo se ejecutó la Operación Centella? Una vez identificada la ubicación de Meza Flores, la Sedena integró una fuerza operativa con tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo. El componente terrestre estuvo integrado por 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército, conocidos como “Murciélagos”, y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, identificados como “Lobos”. A ellos se sumaron 128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 integrantes de tropas regulares de infantería y artillería, además de 80 elementos de fuerzas especiales del Ejército que estaban comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El componente aeromóvil estuvo integrado por seis helicópteros artillados: cinco UH-60 Black Hawk y uno EC725 Cougar. Por su parte, el componente aéreo funcionó como reserva estratégica y estuvo conformado por cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea Mexicana. Durante su exposición, Trevilla Trejo informó que el despliegue sumó 371 elementos y 14 aeronaves. Sin embargo, la presentación gráfica distribuida por la Sedena consignó un total de 361 elementos y las mismas 14 aeronaves. El secretario explicó que la operación se dividió en tres fases: el arribo al área del objetivo, el establecimiento de la seguridad y la captura, y finalmente la evacuación de los detenidos. La primera fase comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre, cuando el personal militar llegó al lugar donde se encontraba Meza Flores, en Guasave. De acuerdo con el general, la presencia de efectivos militares en la zona facilitó el despliegue, pues los movimientos de las fuerzas federales no llamaron la atención de los habitantes debido a que estaban acostumbrados a ver personal militar en el área.